Weggis Velofahrer stirbt bei Kollision mit abbiegendem Auto Ein Velofahrer ist auf der Kantonsstrasse in Weggis in ein nach links abbiegendes Auto geprallt. Der 31-jährige Radfahrer erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen.

Am Freitag, 31. Dezember, kurz nach 14 Uhr, war ein Auto von Vitznau her auf der Kantonsstrasse in Richtung Weggis unterwegs. Bei der Verzweigung Gotthardstrasse beabsichtigte der Autofahrer, nach links abzubiegen, wie die Luzerner Polizei am Samstag mitteilte. Gleichzeitig fuhren zwei Velolenker auf der Kantonsstrasse Richtung Vitznau.

Ein 31-jähriger Velofahrer prallte heftig gegen die rechte Seite des abbiegenden Autos. Beim Zusammenstoss zog er sich tödliche Kopfverletzungen zu. Der zweite Radfahrer prallte ebenfalls ins Auto und wurde dabei leicht verletzt.

Für die Unfallaufnahme musste die Hauptstrasse zwischen Weggis und Vitznau während mehrerer Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen nebst Polizei, Staatsanwaltschaft und Rettungsdienst auch ein Helikopter der Rega sowie die Feuerwehr der Seegemeinden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in der Höhe von rund 7000 Franken.

Die Untersuchung des tödlichen Unfalls führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (zim)