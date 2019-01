Weichenstörung auf der Rigi: Bahnverbindung unterbrochen Voraussichtlich bis am Freitagmittag ist die Linie der Rigi-Bahnen von Goldau nach Rigi Kulm unterbrochen. Grund ist eine Weichenstörung oberhalb von Rigi Klösterli.

Ein Sportpendel-Zug der Rigi-Bahnen fährt in Richtung Kulm. (Archivbild René Meier)

Eine Leserin des «Boten der Urschweiz» berichtet, die Panne habe sich am Donnerstagnachmittag gleich bei der Station Rigi Klösterli ereignet. In einer ersten Phase konnten die Passagiere für einen kurzen Fussmarsch aussteigen. Etwas weiter oben sei ein zweiter Zug für die Fahrt auf Rigi Kulm bereitgestanden.

Am späteren Nachmittag gaben die Rigi-Bahnen dann die Information heraus, dass Rigi Kulm bis voraussichtlich Freitagmittag von Goldau aus gar nicht mehr erreichbar sei. Man spricht auf der Homepage von einer «Betriebsstörung der Zahnradbahn». «Wir haben eine Störung an einer Weiche in der Station Klösterli», sagte Stefan Otz, CEO Rigi Bahnen AG, auf Anfrage.

«Aus Sicherheitsgründen» habe man sich entschieden, den Betrieb vorerst nur von Goldau nach Rigi-Klösterli aufrecht zu erhalten. «Wir wollen nicht, dass die Leute an dieser Stelle im Klösterli den Zug wechseln müssen». Die Stelle sei eng, es sei glitschig und «unsicher». Die Gefahr, dass sich hier ein Gast verletze, sei vorhanden. Dieses Risiko wolle man nicht eingehen, so Otz.

Die Weiche wird in der Nacht repariert. Am Freitagmorgen um 8 Uhr will man entscheiden, ob der Betrieb sogar etwas früher wieder aufgenommen werden kann. Spätestens ab 12 Uhr soll wieder fahrplangemäss verkehrt werden. (gh/adm)