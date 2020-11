«Weihnachten in Luzern» findet trotz Corona statt Luzern darf sich auch dieses Jahr trotz Coronapandemie auf Weihnächtliches freuen. Zahlreiche Anlässe sollen stattfinden.

(sma/rem) Die Pandemie hat viele weihnachtliche Veranstaltungen in der Stadt Luzern verunmöglicht. Ganz ohne Events muss man in der Adventszeit jedoch nicht auskommen, wie der Verein «Weihnachten in Luzern» mitteilt.

Zu den zurzeit geplanten Veranstaltungen gehören unter anderem die Eisbahn «Live on Ice» beim KKL, die von Luzern Tourismus organisiert wird. Die Eisbahn soll im Laufe des Dezembers eröffnet werden, je nach Lage auch erst im Januar oder Februar. Zum Schutzkonzept gehört Maskenpflicht auf dem Eis.

Eine Eisläuferin auf dem Eisfeld beim KKL Bild: Manuela Jans-Koch

Dank angepassten oder ganz neuen Konzepten und viel Flexibilität können diverse Veranstaltungen in einer Version Light (Weihnachtsforum Venite), mit passendem Schutzkonzept (Handwerkermarkt, Bruchweihnachten, Krippe vor dem Rathaus) oder digital (Krippe der Luzerner Peterskapelle) stattfinden.

Der «Winterzauber bei der Pirouette» wird in angepasster Form auf der Le Piaf Terrasse durchgeführt – sofern es keine neuen Bestimmungen gibt, wie das KKL als Veranstalter mitteilt.