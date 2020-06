Leere Bühne bis März 2021: Der Luzerner Stadtkeller sagt aufgrund von Corona die kommende Konzertsaison ab Jeden Winter finden im Stadtkeller in der Luzerner Altstadt zahlreiche Konzerte verschiedenster Künstlerinnen und Künstler statt. Nicht so dieses Jahr. Die bis Frühling des nächsten Jahres geplanten Konzerte sind ein weiteres Opfer der Coronapandemie.

Der Stadtkeller ist das dienstälteste Konzertlokal der Stadt Luzern. Bild: PD

(elo) «Aufgrund der aktuellen Coronasituation haben sich die Stadtkeller-Verantwortlichen dazu entschieden, auf eine Durchführung des kommenden Konzert-Winters zu verzichten», steht in der Medieninformation vom Dienstag geschrieben. Das Schutzkonzept der Behörden sei im denkmalgeschützten Stadtkeller schlichtweg nicht umsetzbar, wie Alois Keiser, Verantwortlicher für das Konzertprogramm, in der Mitteilung zitiert wird. Die Wahrscheinlichkeit einer möglichen zweiten Welle und die Tatsache, dass ein grosser Teil des treuen Publikums altershalber zur Risikogruppe gehört, hätten den Entscheid gestützt, so Keiser weiter.

In diesem Jahr hätte der Stadtkeller seine 40. Konzertsaison durchgeführt, geplant waren in den Monaten November bis März Auftritte von rund 80 Künstlerinnen, Künstlern und Bands. «Dass nun ganz auf die Durchführung des Konzert-Winters verzichtet werden muss, trifft den Stadtkeller hart», heisst es in der Mitteilung weiter. Immerhin: Kunden- und Firmenanlässe werden laut Keiser durchgeführt und auch die Veranstaltungen rund um die Luzerner Fasnacht wurden vorerst noch nicht abgesagt.