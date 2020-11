Pro & Contra Weinhalde Kriens: Ein wegweisendes oder schädliches Projekt? Das sagen Befürworter und Gegner der Vorlage

Am 29. November wird in Kriens über die Einzonung des Areals Weinhalde am Sonnenberghang abgestimmt. Diese ist Voraussetzung für ein Bauprojekt mit 45 Eigentumswohnungen.

Jörg Ziemssen Bild: PD

Mit falschen Informationen (30'000 Quadratmeter Arealgrösse statt 12'000 und der Behauptung, es handle sich um Landwirtschaftsland) sammelten die Gegner Stimmen für das Referendum. Ich habe mir selber ein Bild gemacht und kürzlich an der Vorort-Besichtigung teilgenommen. Nun bin ich erst recht überzeugt, dass für Kriens eine tolle Überbauung mit 45 attraktiven Eigentumswohnungen entsteht.

Bereits in der Ortsplanungsrevision 2013/14 wurde festgelegt, dass diese Einzonung zu den Schlüsselaufgaben der Stadt gehört. In den letzten sechs Jahren wurde im Vertrauen darauf eine sehr sorgfältige Planung mit Architekturwettbewerb durchgeführt. Das Projekt in letzter Minute zu verhindern, verstösst gegen Treu und Glauben. Bereits beim Bau der Zufahrt Oberhusrain wurde vor vielen Jahren vorausschauend die Erschliessung der Weinhalde vorbereitet und im damaligen Zonenplan verankert. Für die Zufahrt werden wenige Bäume gefällt, welche auf dem gleichen Areal vollumfänglich wieder aufgeforstet werden.

Beim Mitwirkungsverfahren haben die Umweltverbände wie WWF, Pro Natura und Birdlife die verdichtete Siedlungsentwicklung begrüsst. Die Bauruinen (Gewächshäuser) werden entsorgt und die Biodiversität wird durch extensive Wiesen, artenreiche Strauchgürtel sowie Nisthilfen sichergestellt und eben ermöglicht.

Die Wohnüberbauung wird im Minergie-A-Eco-Standard ausgeführt. Die Gebäude produzieren mit den Photovoltaikanlagen mehr Strom, als sie verbrauchen. Das nachhaltige Mobilitätskonzept schont die Umwelt und reduziert den Autoverkehr. Mobilitätsangebote wie Carsharing, allgemein nutzbare E-Bikes und E-Roller stehen für eine umweltfreundliche Mobilität. Das Projekt ist wegweisend – auch in diesem Bereich.

Die Weinhalde gehört seit 1929 der Krienser Gärtnerfamilie Geisseler-Bieri. Bei einem Nein bleibt das Areal ungepflegt, überwuchert und übersäht von Bauschutt aus Beton und Glas von ehemaligen Gewächshäusern. Diese Wohnüberbauung darf nicht Opfer der teilweise ungeordneten Entwicklung in Luzern Süd oder eines unsachlichen und undifferenzierten Abstimmungskampfs der Gegner werden. Zudem leisten die künftigen Bewohner einen wichtigen und dringend notwendigen Beitrag an die Stadtfinanzen (Grundstückgewinnsteuer, Mehrwertabgabe, jährliche Steuern). Deshalb: Ja zur Weinhalde. Es ist ein gutes und wegweisendes Projekt von Kriensern für Kriens.

Bruno Bienz Bild: PD

In Kriens wurde in den letzten Jahren gebaut wie wahnsinnig – und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Schlund sind noch immer Hunderte Wohnungen im Bau oder Planung, weitere 100 Wohnungen folgen im Schützenrain und wenn es nach den Willen des Einwohnerrates geht, auch in der Sackweidhöhe im Obernau – schon bald ist ganz Kriens zubetoniert. In nur einer Generation hat die Siedlungsfläche in Kriens um 40 Prozent zugenommen. Muss denn nun wirklich auch noch die letzte Grünfläche am Sonnenberghang verbaut werden? Wir finden klar: Nein.

Bevor weiteres Landwirtschaftsland in Bauland umgewandelt werden soll, muss Kriens den aktuellen Wachstumsschritt verdauen. Es ist nicht so, dass in Kriens nicht mehr gebaut werden kann. Die Stadt verfügt noch immer über 40 Hektaren eingezontes Bauland, teils an zentralen, gut erschlossenen und attraktiven Lagen. Die Stadt kann sich also noch weiterentwickeln.

Für den Bau von 45 weiteren Wohnungen aber zusätzliche Grünflächen und Wald zu opfern, ist unnötig und schädlich. Zumal in der Weinhalde mit 1,5 Parkplätzen pro Wohnung eine autointensive Überbauung geplant ist. Zum Vergleich: In der Stadt Luzern werden aktuell Quoten von 0,2 bis 0,5 Parkplätzen pro Wohnung diskutiert. Dass zwischen all den Autos in der Überbauung auch noch ein Elektrovelo stehen soll, macht die Situation nicht fortschrittlicher. Fakt ist: die geplante Überbauung Weinhalde bringt noch mehr Verkehr, Stau und Lärm in die Quartiere und ins Zentrum. Wollen wir das? Verträgt das Kriens? Wir finden klar: Nein.

Die Weinhalde ist für uns keine «Baulücke» wie für die Immobilien-Investoren, sondern ein Freiraum, eine grüne Lunge, die für die Lebensqualität, die Biodiversität und das Klima in der Stadt zunehmend wichtiger wird. Das Wort Baulücke ist ein Unwort. Grünflächen im Siedlungsraum werden für Menschen und Tiere immer wichtiger. Auch das Argument, die Überbauung bringe gute Steuerzahler, ist Wunschdenken und reine Spekulation. Diese Strategie ist Kriens die letzten Jahre gefahren und der Erfolg blieb aus.

Jetzt liegt es an der Krienser Stimmbevölkerung, Pro und Contra abzuwägen und einen weisen Entscheid für Kriens und die zukünftigen Generationen zu fällen.