Abstimmung Kriens sagt knapp Nein zur Einzonung des Weinhalde-Areals am Sonnenberg Die Stimmbevölkerung sagt mit 50,4 Prozent Nein zur Einzonung des Weinhalde-Areals am Sonnenberghang.

Weinhalde Kriens heute geplant (Bild: Pius Amrein (28. September 2020))

(std) 4932 Krienserinnen und Krienser legten ein Ja in die Urne, 5005 ein Nein. Damit können die geplanten Eigentumswohnungen nicht gebaut werden. Die Stimmbeteiligung betrug 54,5 Prozent.

Die Vorlage beinhaltete die Einzonung des Areals am Sonnenberghang, den Bebauungsplan und den Erschliessungsrichtplan. Ein Grossteil der Weinhalde befindet sich derzeit in der Zone «übriges Gemeindegebiet B», in der quasi ein Bauverbot gilt. Vorgesehen waren auf dem 12'000 Quadratmeter grossen Areal 45 Eigentumswohnungen, verteilt auf drei Mehrfamilienhäuser. Bei den Grundeigentümern handelt es sich um die Familie Geisseler-Bieri, die früher dort eine Gärtnerei betrieben hat. Das Grundstück liegt derzeit brach. Entwickelt wurde das Projekt von der Werner Baumgartner & Partner AG.

Der Stadtrat sowie der Einwohnerrat befürworteten das Projekt. Hinter dem Referendum standen hauptsächlich die Grünen, weiter hat auch die GLP die Nein-Parole beschlossen. Zudem waren auch einige Quartierbewohner sowie ein alt SVP-Einwohnerrat Teil des Referendumskomitees.