Keine Apéros, kein Elterngeld: Die Folgen des «Shutdown light» in der Stadt Luzern So schlimm wie in den USA ist es in der Stadt Luzern zwar nicht. Aber auch hier bekommen Bürger, Verwaltungsangestellte und Stadtparlamentarier die Folgen des budgetlosen Zustands zu spüren. Stefan Dähler

Skitage sind für Luzerner Schüler, hier in Sörenberg – trotz budgetlosem Zustand möglich. (Archivbild: Manuela Jans-Koch)

Mindestens bis am 31. März hat die Stadt Luzern kein Budget fürs laufende Jahr. Denn dieses kann erst in Kraft treten, wenn die Stimmberechtigten dazu Ja gesagt haben. Der Grund: Die SVP hat gegen das Budget 2019 das Referendum ergriffen, weil sie eine Steuersenkung von 1,85 auf 1,75 Einheiten fordert. So dramatisch wie in den USA, wo Staatsangestellte wegen des «Shutdowns» keinen Lohn mehr erhalten, ist es zwar nicht. Dennoch hat der budgetlose Zustand in der Stadt Luzern Konsequenzen für die Arbeit der öffentlichen Hand – und auch für die Bürger selber.

Im Moment sind nur noch Ausgaben und Beschaffungen zulässig, «welche für die ordentliche und wirtschaftliche Verwaltungstätigkeit unerlässlich sind», wie der städtische Finanzverwalter Roland Brunner auf Anfrage schreibt. Als Grundlage für diese Bestimmung gilt das kantonale Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden. Brunner führt aus:

«Alles was nicht zwingend

notwendig ist, darf nicht

beschafft werden.»

Welche Ausgaben erlaubt und welche blockiert sind, darüber gibt die folgende Tabelle Auskunft:

Im Prinzip regelt ein kantonales Gesetz, welche Ausgaben erlaubt sind und welche nicht. In der Praxis gibt es jedoch immer wieder offene Fragen. Mit denen müsse man an die Verantwortlichen für Finanzen und Controlling gelangen, so Roland Brunner.

Beim Personalwesen müsse zusätzlich der Personalchef einbezogen werden, bei spezifischen Fragen auch der Stadtschreiber. «Ist die Fragestellung nicht eindeutig, wird der Fall an eine verwaltungsinterne Task Force zur Beurteilung eingereicht.» Ist die betroffene Direktion mit deren Entscheid nicht einverstanden, entscheidet der Stadtrat. Das sei bisher erst einmal vorgekommen: Der Verein Südpol erhielt einen Vorschuss zur Aufrechterhaltung der Liquidität des Kulturhauses.

Skilager können nicht warten

Betroffen ist auch die Volksschule. Allerdings wurde darauf geachtet, dass die Auswirkungen auf die Schüler möglichst gering sind. So dürfen, wie in der Tabelle erwähnt, Unterrichtsmaterialien weiterhin gekauft werden. Auch Ski- und Schneesporttage dürfen durchgeführt werden. Allerdings musste dies gemäss Brunner zuerst in der Task Force diskutiert werden. Der Entscheid zugunsten der Skitage sei gefallen, weil man dies schon während des budgetlosen Zustands im Jahr 2016 so gehandhabt habe. Weiter wäre eine Verschiebung auf die Zeit nach der Budget-Abstimmung «saisonal bedingt nicht möglich».

Grundsätzlich habe der budgetlose Zustand «mehrheitlich geringe Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe», so Brunner. Verzögerungen seien aber bei Projekten möglich, «welche sich in Planung befinden und deren Sistierung zu keinen wirtschaftlichen Nachteilen führen». Beispiele dafür seien Projekte im Hoch- und Tiefbau, Entwicklungskonzepte in der Stadtplanung sowie Informatikprojekte.

Beim städtischen Personal darf zurzeit die Lohnsumme nicht erhöht werden – das verunmöglicht sowohl Lohnerhöhungen als auch eine Stellenaufstockung. Bei externen Weiterbildungen des Stadtpersonals verhält es sich wie mit den in der Tabelle erwähnten Apéros: Bestehende Verträge sind einzuhalten, neue darf man nicht abschliessen.

Wegen des SVP-Referendums gibt es keine Gipfeli – doch die SVP sorgt für Ersatz

Apropos Apéros: Vom budgetlosen Zustand ist auch das Stadtparlament betroffen. Dieses wird an den Sitzungstagen jeweils mit Kaffee, Gipfeli und Früchten versorgt, bezahlt aus der Stadtkasse. Doch an der Sitzung vom vergangenen Donnerstag war auch diese kleine Annehmlichkeit verwehrt, wie Ratspräsident Daniel Furrer gleich zu Beginn verkündete.

Konkret: Kaffee und Tee Ja – Backwaren und Früchte Nein. Furrer hatte allerdings auch eine gute Nachricht: Damit die Parlamentarier nicht auf die übliche Verpflegung verzichten mussten, hatte Grossstadtrat Urs Zimmermann (SVP) diese kurzerhand gesponsert. Die Parlamentarier klatschten – und schmunzelten vor allem. Denn Zimmermanns Partei ist ja mit ihrem Referendum «Hauptverantwortliche» für das fehlende Budget.