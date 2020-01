Welchen Tourismus wollen wir? Stadt Luzern startet eine repräsentative Bevölkerungsumfrage Bei der Erarbeitung der «Vision Tourismus Luzern 2030» sowie der Entwicklung einer mehrheitsfähigen Lösung für das Carregime setzt die Stadt Luzern auf die aktive Mitwirkung der Bevölkerung. Gestartet wird in wenigen Tagen mit einer repräsentativen Umfrage.

(zim) Ende Oktober 2019 hat der Stadtrat mit der Erarbeitung der «Vision Tourismus Luzern 2030» sowie des Carregimes begonnen. Die beiden Strategieprozesse laufen parallel und stehen thematisch in einem engen Zusammenhang. Nach intensiven Vorbereitungsarbeiten startet nun der aktive Einbezug der Bevölkerung und der relevanten Anspruchsgruppen, wie die Stadt Luzern am Montag mitteilte.

Rund 2000 zufällig ausgesuchte Stadtluzernerinnen und Stadtluzerner können sich an einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung zum Tourismus beteiligen. Diese wird im Auftrag der Stadt Luzern durch die Hochschule Luzern (HSLU) durchgeführt. Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt können zudem bis 14. Februar ihre Anregungen zum Tourismus auf einem sogenannten Impuls-Portal unter www.visiontourismus2030.stadtluzern.ch platzieren.

Touristen in der Luzerner Altstadt. Alexandra Wey/Keystone (14. August 2017)

Auch gezielte Dialogveranstaltungen zum jeweiligen Stand der Arbeiten sind vorgesehen. Workshops mit Vertretungen relevanter Anspruchsgruppen runden laut Mitteilung die Partizipationsmöglichkeiten in den beiden Strategieprozessen ab. Anlässlich einer Medienkonferenz sagte dazu Stadträtin Franziska Bitzi Staub:

«Wir laden die Stadtluzernerinnen und Stadtluzerner sowie die Vertreterinnen und Vertreter relevanter Anspruchsgruppen herzlich zur Mitwirkung bei diesen für den Tourismus so wichtigen Strategieprozessen ein.»

In der ersten Phase bis April 2020 geht es im Strategieprozess «Vision Tourismus Luzern 2030» um eine vertiefte Analyse und dabei um die Auseinandersetzung mit den Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren für den Tourismus in der Stadt Luzern. Weiter sollen Handlungsfelder abgeleitet werden.

Touristen steigen beim Schwanenplatz aus dem Car. Nadia Schärli (15. März 2019)

In der zweiten Phase von Mai bis September 2020 ist das Ziel, aus den gewonnenen Erkenntnissen mit den Stakeholdern eine Vision zu entwickeln. Es geht um die Frage, welchen Tourismus die Stadt Luzern will, wohin sich der Tourismus in der Stadt Luzern entwickeln soll.

Basierend auf der Vision wird in der dritten Phase ein Umsetzungskonzept erarbeitet, das Massnahmen aufzeigen soll, mit denen die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Einfluss auf die Entwicklung des Tourismus nehmen kann.

Strategieprozess Carregime startet mit Zieldiskussion

Der Cartourismus ist ein wichtiger und traditioneller Bestandteil des Tourismus in der Stadt Luzern. In den letzten Jahren wurden laut Mitteilung verschiedene Infrastrukturprojekte als Lösungsbeitrag zur Parkierung der Cars vorgeschlagen. Die kontroversen Diskussionen hätten gezeigt, dass eine isolierte Beurteilung von Einzelprojekten nicht zielführend ist. Der Stadtrat hat deshalb entschieden, einen partizipativen Strategieprozess mit dem Ziel durchzuführen, eine mehrheitsfähige Lösung im Bereich Carregime zu entwickeln.

Hochbetrieb beim Car-Parkplatz auf dem Inseli. Urs Flüeler/Keystone (21. Juni 2018)

In einem ersten Schritt soll unabhängig von konkreten Projekten ein gemeinsames Verständnis über die Zielsetzungen des künftigen Carregimes entwickelt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden bestehende und allenfalls neue Projektideen an diesen Zielsetzungen gemessen und bewertet. Die Zieldiskussion findet im ersten Halbjahr 2020 statt.