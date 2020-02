Welches Lied spielt die Guuggenmusig? Raten Sie mit!

«Dirty Cash» von Adventures of Stevie V. (1991) «Dirty Old Town» von Ewan Mc Coll/Dubliners/Pogues (1949/1968/1985) «Dirty Old Man» von The Three Degress (1973)

«Dirty Cash» von Adventures of Stevie V. (1991) «Dirty Old Town» von Ewan Mc Coll/Dubliners/Pogues (1949/1968/1985) «Dirty Old Man» von The Three Degress (1973)