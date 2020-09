Weniger Lärm, mehr Sauberkeit: Glassammelstellen der Stadt Luzern werden in den Untergrund verlegt In der Stadt Luzern sollen alle 28 Sammelstellen in den nächsten Jahren unterirdisch werden. Das kostet 150'000 Franken pro Standort.

Auf Stadtluzerner Boden gibt es 28 Sammelstellen für Glas, Aluminium, Weissblech und teilweise auch Textilien. Wie die Stadt am Dienstagmorgen mitteilt, sollen sie in den nächsten zehn Jahren alle in den Untergrund verlegt werden. Unterirdische Sammelstellen würden viele Vorteile mit sich bringen: Sie seien geräuscharmer, sauberer und dank der tieferen Einwurfhöhe behindertengerecht und kinderfreundlich.

Die neue Sammelstelle beim Schulhaus Staffeln in Luzern. PD

Mit der soeben erfolgten Umrüstung der Sammelstelle beim Schulhaus Staffeln ist bereits die vierte Anlage umgebaut worden. Die Kosten pro Umrüstung werden laut Mitteilung auf durchschnittlich 150’000 Franken geschätzt. Die Umrüstung auf Unterflurcontainer soll nach Möglichkeit gemeinsam mit geplanten Sanierungsarbeiten (etwa an Strassen oder Werkleitungen) erfolgen, um Synergien zu nutzen und Kosten zu optimieren.