Leserdebatte Wenn das Du zum Standard wird – und was es damit auf sich hat Immer öfters begegnet uns im Alltag das Duzen. Über die Vor- und Nachteile herrscht Uneinigkeit, doch einige finden sich mit ungewohnten Situationen konfrontiert. Sasa Rasic

Deutlich häufiger treffen wir – Du und ich, liebe Leserin, lieber Leser – im täglichen Leben das Du an. Auch an eher ungewohnten Orten. So werden etwa bei der Gemeinde Emmen Stelleninserate seit Neuestem mit Duzis formuliert. Auch beim Bewerbungsgespräch und ganz generell in der Verwaltung herrscht nun über alle Hierarchiestufen untereinander das Du. Auch bei der Gemeinde Kriens wird offiziell die Duz-Kultur gelebt.

Die Arbeitswelt wird kollegialer und das Duzen in Unternehmen immer präsenter. Symbolbild: Martin Ruetschi/Keystone

Dies ist keine Eigenheit der öffentlichen Verwaltung: Auch in der Privatwirtschaft ist das Du auf dem Vormarsch. Diese zunehmende Veränderung der öffentlichen Gepflogenheiten kann zu einigen Unklarheiten und Fragen führen.

Wie weit verbreitet ist das Duzen in der Arbeitswelt?

Diverse grosse öffentliche und private Unternehmen haben sich intern das Du auf die Fahne geschrieben. Bei seinem Antritt im Frühling dieses Jahres hat der neue Post-CEO Roberto Cirillo per E-Mail allen Mitarbeitern das Du angeboten. Seit Längerem ist bekannt, dass der abtretende SBB-Chef Andreas Meyer auf das Duzen setzt. Zu den weiteren Unternehmen, welche offiziell intern per Duzis sind, gehören unter anderem: Hotelplan, Swisscom, Postfinance, Raiffeisen, Lidl, Swiss, Bank Cler, Aldi. Je nach Branche und Lokalität ist das Duzen in Unternehmen bereits länger Standard. So wird etwa in einem Start-Up inmitten eines urbanen Zentrums untereinander kaum ein Sie zu hören sein. Insbesondere, aber nicht nur im Technologie-Sektor herrscht je nach Nähe zu internationalen Märkten und dem Englischem als am Weitesten verbreiteten Handelssprache das Du vor. Falls die Unternehmenssprache nicht bereits Englisch ist, wo das Problem des Siezen oder Duzens auf diese Weise nicht besteht.