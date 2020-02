Wenn die Krienser in einem Garacho durch die Stadt flitzen

Live

Grosser Schlusspunkt der Fasnacht: Das Monstercorso im Livestream

Neben dem «Chendermonschter» in der Stadt Luzern stehen am Güdisdienstag grössere Umzüge überall im Kanton an. Am Abend folgt eines der letzten Highlights der Luzerner Fasnacht 2020: das Monstercorso in der Stadt Luzern.