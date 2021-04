Werthenstein Erfolgsrechnung besser als budgetiert

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 355000 Franken ab. Das ist deutlich besser als erwartet, denn das Budget rechnete mit einem Minus von rund 556000 Franken. Grund seien die Steuererträge, die sich auch im vergangenen Jahr positiv entwickelt hätten, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Werthenstein. So resultiert ein hoher Mehrertrag bei den Gemeindesteuern (rund 800000 Franken) und bei den Sondersteuern (rund 290000 Franken). Die Investitionsausgaben des vergangenen Jahres belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Franken. Die Gemeindeversammlung findet am 19. Mai statt.