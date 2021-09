Werthenstein Viele Schäden im Unwettersommer

Nachdem das Gemeindegebiet vom Hagelgewitter am 28. Juni weitestgehend verschont blieb, verursachte das Unwetter vom 25. Juli massive Schäden. Besonders von Hagel, Starkregen und Sturmwind betroffen waren die Gebiete Wolhusen-Markt, Obermoos, Staldig und Werthen­stein-Oberdorf, schreibt der Gemeinderat.

Der Wind hinterliess auch Waldschäden in den Gebieten Chlistei und Sulzigtobel. Die Schulhausanlage Markt wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Anzahl der gemeldeten geschädigten Eigentümer stieg in den letzten Tagen auf über 30.