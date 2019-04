Kantonales Schwingfest Luzern: Der Siegermuni braucht einen neuen Namen Genau ein Jahr vor dem Kantonalen Schwingfest in Luzern wird am 24. Mai 2019 der Siegermuni umgetauft. Dazu lanciert das Schwingfest-OK einen Online-Wettbewerb. Mischeln Sie mit und mit etwas Glück trägt der Siegermuni bald Ihren Wunschnamen!

Länz ist der Siegermuni am Luzerner Kantonalen Schwingfest. Ihm wird ein neuer Name versehen. (Bild: Konrad Lustenberger)

(pd/lil) Die Rothenburger Sportanlage Chärnsmatt wird im kommenden Jahr vom 20. bis 24. Mai Schauplatz des 101. Luzerner Kantonalen Schwingfests. Dort treffen die Luzerner Schwinger auf die Athleten der weiteren Innerschweizer Kantonalverbände.

Ein Jahr im Voraus – am 24. Mai 2019 – wird der Siegermuni umgetauft. Für die Namensfindung hat sich das Schwingfest-OK entschlossen, online einen Wettbewerb zu lancieren. Dies teilt Manuel Röösli mit, Medienchef des Luzerner Schwingfestst. Namensvorschläge – bevorzugterweise in Zusammenhang mit dem Schwingsport oder zu Rothenburg – können auf der Website des Schwingfestes (rothenburg2020.ch) abgegeben werden. Am 23. April ist Eingabeschluss, ab 1. Mai kann auf der Website aus den fünf besten Namensvorschlägen der Favorit gewählt werden. Diese Online-Abstimmung läuft bis am 20. Mai.

Die Siegerin oder der Sieger des Wettbewerbs wird zur Munitaufe am 24. Mai eingeladen. Damit aber nicht genug: Nebst dem Namenswettbewerb ist auch ein Gewichtschätzungswettbewerb geplant. Wie viel der Muni am Schwingfesttag wohl auf die Waage bringt?

Beim Muni, der momentan noch auf den Namen Länz hört, handelt es sich um ein Original-Braunvieh. Gezüchtet wurde er von Franz Bühlmann Widmer aus Rothenburg. Im April wird er zweijährig. Gespendet wird der Siegermuni von der Niederhäuser AG Rothenburg.