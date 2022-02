Wettbewerb Jetzt abstimmen: Wer hed de beschti Lozärner Fasnachtsgrend 2022? Die «Luzerner Zeitung» und das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) suchen den besten «Lozärner Fasnachtsgrend». Machen Sie beim grossen Voting mit.

Rund 87 Sujets wurden am Schmutzigen Donnerstag im Fotostudio der «Luzerner Zeitung» im Hotel Schweizerhof abgelichtet. Eine Fachjury hat die besten zwölf Grende ausgewählt. Nun haben Sie die Wahl: Geben Sie Ihre Stimme der besten Fasnachtsmaske in der Kategorie Familie, Kleingruppe und Einzelmaske.

Abstimmen geht ganz einfach – je mehr Stimmen ein Foto erhalten hat, desto weiter nach oben kletterte es in der interaktiven Rangliste. Die Abstimmung endet am Montag, 23. Februar 2022, um 9 Uhr. Um 19.30 Uhr werden dann am Montag am Süesswinkel 7 die besten Grende prämiert.

Und das sind die zwölf Finalistinnen und Finalisten:

Unter den Leserinnen und Lesern, die an der Abstimmung des Lozärner Fasnachtsgrends teilnehmen, werden 5x2 Freikarten für das KKL-Konzert «Hansueli Oesch’s Musikanten-Treff» verlost. Es findet am Sonntag, 24. April 2022 um 17 Uhr statt.

Kategorie 1: Familien (mindestens 1 Erwachsener, 1 Kind) Preis: Migros-Geschenkkarte im Wert von 600 Franken Preis: Ein Tageszimmer im Hotel Schweizerhof Luzern mit Sicht auf den Fasnachtsumzug 2023 für maximal vier Personen Preis: Ski-Tageskarten für die ganze Familie, von der Bergbahnen Sörenberg AG

Kategorie 2: Kleingruppen (max. 7 erwachsene Personen) Preis: Mittagskombi für maximal 7 Personen im Restaurant Tropenhaus, Wolhusen

Kategorie 3: Einzelmasken Preis: Eine Übernachtung im Fasnachtszimmer des Hotels Schweizerhof Luzern an der Fasnacht 2023 für 2 Personen Preis: Migros-Geschenkkarte im Wert von 250 Franken Preis: Migros-Geschenkkarte im Wert von 150 Franken

