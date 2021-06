Wetter Erste Gewitterzelle ist unterwegs: Meteorologen warnen am Montagnachmittag erneut vor Unwettern Am Montag wirds wieder gewittrig. Insbesondere im Mittelland und im Jura rechnen Meteorologen wieder mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Wie «Meteonews» am Montag schreibt, können die Gewitter am Montag wieder heftig werden. Im Laufe des Nachmittags und Abends sind vorallem im Jura sowie im Mittelland teils unwetterartige Gewitter mit viel Regen in kurzer Zeit, Sturmböen und lokal Hagel möglich. Meteorologe Jürg Zogg sprach am Mittag bei Radio SRF von «Gewittern, die es in sich haben, zum Teil können die Hagelkörner 3 bis 4 cm dick sein.»

Beim EM-Spiel Schweiz-Türkei wurde das Public-Viewing von heftigen Regengüssen begleitet.

Bild: Roland Schmid / AZ

Die Grosswetterlage ist laut Meteonews «vergleichbar mit der von letzter Woche, mit vielen Blitzen, gebietsweise starkem Regen mit Überflutungsgefahr und lokal auch mit Hagel und Sturmböen.»

Die erste Gewitterzelle hat sich am Montagnachmittag bereits über dem Jura gebildet, sie verlagert sich nun nach Osten.

Der Startschuss ist gefallen, im #Jura hat sich inzwischen eine erste starke #Gewitterzelle mit integriertem #Hagelzug gebildet! Sie zieht nun dem Jura entlang in nordöstlicher Richtung.(km) pic.twitter.com/v9H883GQos — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 28, 2021

Zu Beginn des EM-Achtelfinalspiel der Schweizer Nati gegen Frankreich im sollten die ersten Gewitter zwar vorbei sein. Beim Public Viewing im Restaurant und im Garten ist trotzdem Vorsicht geboten. (agl/rem)

