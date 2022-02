Wetter In der Nacht auf Montag wird es in der Zentralschweiz stürmisch Meteo Schweiz kündet Böen mit einer Geschwindigkeit von über hundert Kilometer pro Stunde im Flachland an. Ausserdem ist mit Schnee zu rechnen.

Der Wetterbericht hält für Wintersportbegeisterte schlechte Aussichten bereit. In der gesamten Schweiz nördlich der Alpen und somit auch in Luzern ist Ende Wochenende mit starkem Wind zu rechnen, der den Bergbahnen den Betrieb verunmöglichen könnte. Ausserdem ist Schneefall angekündigt. Meteo Schweiz gab bereits am Samstag eine Vorwarnung für stürmischen Wind zwischen Sonntagmittag und Montagmittag heraus.

Die Gefahrenkarte von Meteo Schweiz zeigt, wo mit heftigem Wind zu rechnen ist. Orange Bereiche bedeuten die Gefahrenstufe 3, das heisst erhebliche Gefahr. Bild: pd

Der Westwind wird im Laufe des Sonntags zunehmen. In den Niederungen werden maximale Böen von 70 bis 110 Kilometer in der Stunde erwartet, in den Bergen kann der Wind eine Geschwindigkeit von bis zu 160 Kilometer pro Stunde annehmen. Es gilt also auch im Kanton Luzern, Blumentöpfe und leere Abfallkübel rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Trotz garstigem Wetter bleibt die Temperatur mild bei maximal sieben Grad in der Stadt Luzern. (se)