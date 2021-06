Wetter Über 900 Blitze: Heftiges Gewitter erhellt Luzerner Nachthimmel In der Nacht auf Samstag zog ein Gewitter mit Starkregen, Blitz und Donner über das Land. In der Zentralschweiz kam es zu keinen nennenswerten Feuerwehreinsätzen.

Gemäss einem Communiqué des privaten Wetterdienstes MeteoNews wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag schweizweit knapp 14000 Blitze registriert. In Luzern konnten deren 973 Blitze beobachtet werden. Damit liegt der Kanton schweizweit gesehen an dritter Stelle, hinter Bern (5843) und Freiburg (1193). Aber auch im Kanton Zug erhellte sich der Himmel mehrmals, wie dieses Leserbild zeigt:

Ein doppelter Blitzeinschlag auf dem Zugerberg. Bild: Daniel Hegglin (Zug, 4. Juni 2021)

Laut dem Newsportal PilatusToday kam es trotz der heftigen Gewitter in der Zentralschweiz zu keinen nennenswerten Einsätzen, wie die Polizeistellen auf Anfrage mitteilten.

Auch am Samstag sind weiterhin Gewitter möglich, schreibt MeteoNews auf Twitter. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich dabei tagsüber von Westen nach Osten. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 21 Grad im Norden. (jus)