Wey-Tagwache lockt 4000 Fasnächtler aus dem Bett Um Punkt 6 Uhr feierte die Wey-Zunft am Montag ihre Tagwache. Trotz des

Temperatureinbruchs sind Tausende Fasnächtler aufmarschiert – darunter «lässig viele Kinder». Raphael Zemp

Die Chnuupesager Luzern (Bilder: Boris Bürgisser) Die zäche Choge. Die Chnuupesager Luzern. Die Rüüssfrösch Lozärn. 13 Bilder Die besten Bilder der Wey-Tagwache

Wo nur ist die Fasnacht? Es ist zwanzig Minuten nach fünf, die Reuss liegt spiegelglatt und ruhig da – und der Kapellplatz ist bis auf zwei tapfere Fasnächtler verwaist. Eine Möwe kreischt, dann und wann trägt der kalte Wind dumpfe Guuggenklänge durch die Gassen. Ausgelassenes Narrentreiber sieht anders aus.

Allmählich füllt sich der Platz, trudeln Pikachus ein, braune, grüne und pinke Bären, Panda-Bären. Aber auch Fliegen-Familien und halbe Indianerstämme. Man plaudert immer angeregter, dann und wann grölt jemand. Eine Bierflasche scheppert übers Pflaster, eine Dose zischt.

So elektrisierend, so aufgeladen und angespannt wie an einer Fritschi-Tagwache ist die Stimmung allerdings bei weitem nicht. Auch platte Füsse holt man sich an diesem frühen Montagmorgen keine. Pilgerten am Schmudo gegen 15'000 Fasnachtsverrückte an die Tagwache, so sind es diesmal gemäss Polizei 4000. Damit bewege man sich im üblichen Rahmen. Und damit ist Wey-Zunftmeister Hebi Lörch aus Horw mehr als zufrieden. «Die Tagwache war sensationell», wird er später sagen. Auch, weil «lässig viele Familien mit Kindern» anwesend gewesen seien.

Um Punkt 6 Uhr werden die ungeduldigen Fasnachts-Fans erlöst: Kein Knall aber ein greller Pfiff erklingt, gefolgt von wilden Trommelwirbeln, treibenden Paukenschlägen und Blech-Schränzern: Die erste Guuggenmusig biegt auf den Kapellplatz ein, pflügt sich durchs Publikum. Bald darauf böllern Zunftmeister Lörch und seine Entourage unzählige Konfettischlangen in den Himmel: Der grosse Tag der Wey-Zunft ist so richtig lanciert.

Auch Zunftmeister Lörch taut immer mehr auf, tanzt den Guuggern bald den Takt vor, kraxelt dazu kurzzeitig gar aufs Geländer. Derweil ziehen erste Müüsli und Chäferli schon wieder von dannen, auf der Suche nach dem noch grösseren Fasnachtsabenteuer. Aber auch die übrigen Fasnächtler harren nicht ewig aus: Nach einer halben Stunde ist die letzte Guuggenmusig über den Platz marschiert, bald darauf verstummen die letzten Orangen-Brüeler, so dass sich der Kapellplatz eine Stunde nach Anbruch der Tagwache so präsentiert, wie in den frühsten Morgenstunden: fast leergefegt.

Es gilt nun, sich zu stärken – um auch die letzten zwei Fasnachtstage zu überstehen.