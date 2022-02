Fasnacht Wey-Umzug 2022 – das Programm Der Güdismäntig ist der Tag mit dem zweiten grossen Fasnachtsumzugs in der Stadt Luzern. Am Wey-Umzug nehmen 39 offizielle Nummern teil, angeführt wird der Tross vom Wey-Frosch.

Um 14 Uhr startet am Güdismäntig der zweite grosse Umzug in der Stadt Luzern am Schweizerhofquai. Die Umzugsroute führt über die Seebrücke, den Bahnhofplatz, die Pilatusstrasse zum Viktoriaplatz. Von dort geht’s in die Winkelriedstrasse. Aufgelöst wird der Umzug beim Helvetiagärtli.

Nach den Standarten und der Wey-Kutsche ist der eigentliche Umzugsleader der Wey-Frosch. Es folgt die Kutsche der Maskenliebhaber-Gesellschaft und wie gewohnt die Präsidentenkutsche des LFK.

Die Bäumeler mit Tamburenverein stellen sich mit der Teilnahme am Umzug vor. Sie stellen jeweils am Mittwochabend vor dem Schmudo den Guuggerbau auf dem Kornmarkt.

Das sind die Umzugsnummern

1) Noggeler Guuggenmusig Luzern / 50 Johr rüüdig zönftig

2) Schenkastico / Aviator

3a) Nachtheueler Horw / Sennetuntschi

3b) Original Lozärner Guuggemusig / 75 Johr Jubi

4) Conversio / Monsterparade

4b) Peramicus / Monsterparade

5) Borggeischter-Musig Roteborg / Wächter Rotbachtobel

6b) Wäsmali-Chatze Lozärn I Das Johr dönd mer jubiliere, 55 Johr geds zelebriere

7) Rätsch Häxe / Wir jubilieren 45 Jahre Rätsch Häxe

Spezial: Original Krienser Maske / Stubete

8) Zunft zu Safran / Die Narren sind los

9) Cocoschüttler Meggen / Scharivari

10) Rotseemöven Littau / Atlantica

11) Chappelgnome Lozärn / Bergbahnpioniere Zentralschweiz

12) Wey Zunft / Velochäller Lozärn

13) Chnuupesager / Villa Kunterbunt

14) E Nomine / Lord of the badges

15) Fläckegosler Lozärn / Scharivari

16) Blattlüüs Lozärn / Todeswächter 1521 (40 Jahre Jubiläum)

17) Monster-Guugger Bueri / Endlich wieder Fasnacht!

18) Steichocher Chriens / Charivari

19) Gaugewäudler / Gaugis send Trumpf

20) Lozärner Chaote / Comic-Reise

Spezial: LFK-Kutsche

21) Chottlebotzer Lozärn / Chottlebotzer’s Musketiere

22) DOOQ / uf em letschte Meter

23) Näbelhüüler Äbike /Obsecratio

Spezial: Orangenwagen / Wey-Zunft

24) Rotsee-Husaren / «Husaren Orden Sankt Leodegar»

25) Maskenliebhaber Gesellschaft der Stadt Luzern / Jägermeisters Sauereien

26) Bärg-Wörze Udligenswil / Es huused d’Vikingshorde, höch obe em Lozärner Norde

27) Zwäzschgeräuber Meggen / Ausbruch aus dem MAUSoleum

28) RüssSuuger Ämme / Scharivari

29) Nekraxas / Wo die wilden Weiber wohnen

Spezial: Gästekutsche

30) Gesellschaft Fidelitas Lucernensis / Love is in di Lozärner Air

31) Latärndlihöckler Lozärn & Gäste / Einfach «metenand einzigartig»

32) Bueri Chessler / Charivari

33) Rasselbandi Horw / Heidi und die Geissenpeter

34) Schnipp-Schnaps / Albtraum

36) Göfeler / Füürwehr

37) Delirium / Schamanen

38) Congressus Ebrius / Schwein Gehabt

39) Nostradamus / 40 Johr Rückblick

Die Umzugsprogramm sind via LFK-App verfügbar: https://www.lfk.ch/www.lfk.ch/app