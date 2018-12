Wie Kriens zu seinem Dorfbrunnen kam

Gemäss Michael Schärli, Mitglied der Krienser Galli-Zunft, ist der Dorfbrunnen auch eine Art Fasnachtsbrunnen: «Es ist ein alter Brauch, dass der harte Kern der Zünftler am Aschermittwoch nach dem Besuch einer Beiz ihre Portemonnaies im Dorfbrunnen wäscht.» Mit den an eine Wäscheleine gehängten Geldbeuteln kehren die Zünftler, angeführt von einem Handörgeler, zurück in die Beiz – früher die «Linde», heute die «Hofmatt». Dort hängen sie ihre Geldbeutel zum Trocknen auf, und jeder muss raten, wie viel Geld im Sammelwagen der Fasnacht gelandet ist. Die Differenz zum richtigen Ergebnis wird zur Bezahlung des gemeinsamen Nachtessens verwendet. Der Brauch heisst «Gäldseckel-Wösch».

Schärli erzählt eine weitere Anekdote: «Junge Burschen machten sich beim Brunnen auf dem Dorfplatz einen Spass daraus, in eine der Brunnenröhren zu blasen, worauf das Wasser auf der anderen Seite über den Brunnenrand spritzte und ahnungslose Passanten traf.» Es funktioniere auch am neuen Standort Bellpark, verrät Schärli.