Pro & Contra Wie soll das Kulturland geschützt werden? Zwei CVP-Politiker beziehen Stellung Am 29. November stimmt das Volk über die Kulturlandinitiativen und den Gegenvorschlag ab. Zwei CVP-Politiker haben dazu verschiedene Meinungen – ein Pro und Contra

Pro: Marcel Sonderegger

Der Verlust des Kulturlandes im Kanton Luzern ist dramatisch. Seit Jahren werden im Kanton Luzern jedes Jahr weit über 200 Hektaren Landwirtschaftsland zubetoniert oder asphaltiert. Dieser jährliche Verlust entspricht 250 Fussballfeldern, der Fläche des Sempacher- und Baldeggersees zusammen oder der Ernährungsgrundlage von 1600 Personen. Bei wachsender Bevölkerung stehen uns immer weniger Flächen für die regionale Produktion von gesunden Lebensmitteln zur Verfügung.

Marcel Sonderegger.

Trotz neuem Raumplanungsgesetz, welches einen haushälterischen Umgang mit dem Boden verlangt, hat sich der Kulturlandverlust seit dem Jahr 2014 sogar verdoppelt. Zur Erinnerung: Zwei Drittel der Luzernerinnen und Luzerner stimmten dem neuen Raumplanungsgesetz zu. Einmal zugebaut, geht Kulturland für immer verloren. Besonders einschneidend ist der Verlust an Fruchtfolgeflächen. Dabei handelt es sich um die für den Ackerbau besonders geeigneten und produktiven Flächen, welche über Jahrhunderte natürlich gewachsen sind.

Gleichzeitig verschwinden laufend reizvolle Landschaften und Naturräume für einheimische Pflanzen und Tiere. Mit dem wirkungslosen Gegenvorschlag geht der Verlust der Fruchtfolgeflächen ungebremst weiter, Zweckentfremdung und Überbauung bleiben weiterhin möglich. Diesen verantwortungslosen Verschleiss dürfen wir uns nicht länger leisten.

Nur mit den beiden Initiativen können wir den Boden schützen, die Zersiedelung stoppen und die Biodiversität fördern– für uns und die zukünftigen Generationen. Entgegen den Aussagen der Initiativgegner verlangen die Initiativen weder Rück- noch Auszonungen. Die Erweiterung von landwirtschaftlichen Gebäuden – zum Beispiel Ställe – oder von bestehenden Wohn- und Arbeitszonen bleiben weiterhin möglich.

Contra: Michael Kurmann

Die Verfassungsinitiative will den Schutz der Kulturlandschaft durch die Verankerung in der Verfassung stärken. Gegen den Artikel ist in seinem Inhalt auch nichts einzuwenden. Wir lehnen ihn aber ab, weil er geltendes Recht wiederholt und so keinen Zusatznutzen bringt. Zudem lehnen wir ihn aus staatspolitischen Gründen ab, weil unsere Verfassung bewusst schlank formuliert ist und auch andere Hauptaufgaben nicht detailliert beschrieben sind. Bei der Gesetzesinitiative sehen wir im Wesentlichen zwei Gründe, wieso wir sie ablehnen.

Michael Kurmann.

Die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen (FFF) könnte nur noch erfolgen, wenn Land ausgezont würde oder neue FFF erhoben werden könnten. Beides ist praktisch nicht möglich und würde zu einem faktischen Bebauungsstopp führen. Daher begrüssen wir die Kompensationsmöglichkeit von FFF mittels Bodenverbesserung im Gegenvorschlag. Wir teilen wie die Initianten die Auffassung, dass die FFF vollständig kartiert werden müssen. Weiter ist die Beanspruchung von eingezonten landwirtschaftlichen Nutzflächen nur noch beim Erfüllen von sieben kumulativ erfüllten Voraussetzungen möglich. Das sehen wir als zu rigiden Schutz an. Im Bereich des Schutzes der Kulturlandschaft übernimmt der Gegenvorschlag die wesentlichen Punkte der Initiative. Insgesamt schafft der Gegenvorschlag klare und strenge Voraussetzungen für die Einzonung von Kulturland. Zudem wird mit Qualitätsvorgaben ausserhalb der Bauzonen dem Schutz der Kulturlandschaft Rechnung getragen.

Wir sind überzeugt, dass zum Schutz der Kulturlandschaft etwas getan werden muss. Wir dürfen aber die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons nicht ausser Acht lassen. Insbesondere die mittelfristige Wirkung der Initiative ist verheerend. Ein verbesserter Schutz unserer schönen Kulturlandschaft, welcher aber weiterhin wirtschaftliche Prosperität zulässt, ist wichtig. Deshalb Ja zum Gegenvorschlag und zweimal Nein zu den Initiativen.