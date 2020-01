Wie weiter auf dem Bramboden? Die Seminarhotel AG ist Konkurs – der Betrieb schon länger eingestellt Die AG, welche das Seminarhotel Bramboden zuletzt betrieb, ist am Ende. Seit mehreren Jahren wird ein Käufer für das seit April 2019 unbenutzte Objekt gesucht. Die Gemeinde Romoos bedauert diese Entwicklungen.

Das Seminarhotel Bramboden ruht. Der markante Bau mitten in idyllischer Landschaft in Bramboden auf dem Gemeindegebiet Romoos ist seit April 2019 unbenutzt. Seit 2012 war das Hotel im Besitz der Seminarhotel Bramboden AG. Die letzten Jahre suchte die Firma vergeblich einen Käufer. Nun meldetet die AG den Konkurs an.

Das Grundstück des ehemaligen Seminarhotels Bramboden ist 884 Quadratmeter gross. Philipp Schmidli, 19. Juni 2018, Bramboden

Hauptgrund für das Ende? «Es wären grössere Investitionen angestanden, welche sich nicht aus dem operativen Betrieb hätten finanzieren lassen», sagt der ehemalige Geschäftsführer Guido Furrer. Da er das Hotel sowieso verkaufen wollte, wären diese Investitionen für ihn nicht sinnvoll gewesen. Der Nidwaldner ist nicht mehr als Gastgeber tätig, sondern hat einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen.

Gemeinde will das Objekt nicht kaufen

Der Weiler Bramboden gehört zur Gemeinde Romoos und damit zur Unesco-Biosphäre im Entlebuch. Gemeindeammann Ruedi Lustenberger (CVP) sagt:

«Wir bedauern den Wegfall des Seminarhotels sehr.»

Über Ideen für das aktuell leerstehende 884 Quadratmeter grosse Gebäude sagt die Gemeinde noch nichts. Man warte ab, wie sich die Dinge rund um den Verkauf entwickeln.

Klar ist: Die Gemeinde kommt als Käufer für das Objekt nicht in Frage. «Das würde die finanzielle Situation von Romoos nicht erlauben», erklärt der ehemalige Nationalratspräsident Lustenberger.

Abgelegener Standort ist problematisch

Jürg Zumkehr ist Inhaber der Firma Zumkehr Hotelforsale AG, welche bisher für die Seminarhotel Bramboden AG das Verkaufsmandat für das Objekt hatte. Zumkehr sagt: «Wir werden nun mit dem Konkursamt Luzern West, Amtsstelle Willisau, Kontakt aufnehmen, um ein neues Verkaufsmandat zu erhalten.» Momentan ist die Immobilie für 1'550'000 Franken ausgeschrieben. Der Wert sei jedoch seit Einstellung des Betriebs und nun mit dem Konkurs gesunken. Zumkehr schätzt ihn aktuell auf ca. 1 Million Franken.

Es gäbe Interessenten, für welche jedoch der Preis aktuell noch zu hoch sei. Problematisch für den Verkauf sei auch die etwas abgelegene Lage. «Der Betrieb von einem Seminarhotel können wir uns auch in Zukunft vorstellen. Hingegen ist ein Betrieb von einem herkömmlichen Hotel wohl kaum mehr denkbar, weil die Hauptstrasse weit entfernt ist», erklärt Zumkehr.

Ein Idee für die Nutzung der Liegenschaft aus der Region Zürich sei zum Beispiel ein Yoga-Angebot. Mehr lässt sich Jürg Zumkehr jedoch nicht in die Karten schauen. Zu anfallenden Investitionen sagt er: «Das Objekt ist in gutem Zustand und entspricht gemäss Hotellerie Suisse einem 2 bis 3 Sterne-Komfort.» Je nach Verwendungszweck seien künftige Investitionen nötig.