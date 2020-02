Wieviel darf Sport und Kultur kosten? Die CVP Horw stösst Debatte um Vereinsfinanzierung an Die Gemeinde Horw soll ihre Beiträge an Vereine verdoppeln. Das fordert eine Initiative. Ein Blick über die Gemeindegrenzen zeigt: Die Unterstützung von Sport und Kultur variiert sehr stark.

Mit der Gemeindeinitiative «Vereine stärken – sie sind der Kitt der Gesellschaft» fordert die CVP Horw den Gemeinderat dazu auf, Vereine stärker zu fördern. Konkret verlangt die Initiative eine Verdoppelung der heutigen Vereinsunterstützung von 100'000 Franken auf 200'000 Franken, was neu 0,3 Prozent des Gemeindebudgets ausmachen würde.

Hauptprobe des Stücks «Komödie im Dunkeln» der Theatergesellschaft Horw. Bild: Philipp Schmidli (Horw, 8. November 2019)

Die CVP Horw begründet ihre Initiative damit, dass Vereine viel zum Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft beisteuern. Dazu zähle die soziale Vernetzung, wirkungsvolle Integration, Steigerung sozialer Kompetenzen sowie des Verantwortungsbewusstseins und vor allem die Jugendförderung.



Vor allem Jugendliche sollen profitieren

CVP-Präsident Ivan Studer bestätigt, dass besonders die Jugendförderung von hoher Relevanz sei. «Alle Vereine haben Anrecht auf Unterstützung, sofern diese für die Jugendförderung eingesetzt wird», findet Studer. Die Höhe des finanziellen Beitrages soll an der Anzahl jugendlicher Vereinsmitglieder festgelegt werden. Zwar sei die Jugendförderung bereits jetzt ein Kriterium bei der Verteilung von Fördergeldern, es existiere bisher jedoch kein klares Reglement darüber, wer eine Unterstützung bekommt und wer nicht, so Studer.

Die CVP Horw möchte den Fokus verstärkt auf junge Leute legen, da Vereine ihnen sinnvolle Freizeitbeschäftigungen, Trainings oder Anlaufstellen bieten. Würden die Vereine – sprich die vielen Freiwilligen – diese Aufgaben nicht mehr übernehmen, «müsste die öffentliche Hand einspringen», so Studer. Dies würde zu hohen Kosten führen. Durch finanzielle Vereinsunterstützung könne man dem entgegenwirken.

Doch wie steht die Horwer Vereinsförderung im Vergleich mit den Nachbargemeinden da?