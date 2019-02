Der Gemeinderat von Wikon beschliesst das Wahlprozedere Die Wikoner Exekutive braucht nach den Rücktritten von Gemeindepräsident René Wiederkehr und von Markus Dietrich (beide parteilos) neue Ratsmitglieder. Jetzt sind die Rahmenbedingungen bekannt. Ernesto Piazza

Blick auf Wikon mit dem Gemeindehaus (grünes Dach). (Bild: Dominik Wunderli, 15. November 2018)

Jetzt ist es auch amtlich: An der Gemeinderatssitzung hat die Wikoner Exekutive die von Präsident René Wiederkehr (parteilos) eingereichte Demission per 30. April genehmigt. Die Ersatzwahl ist zwei Tage früher angesetzt – immer vorausgesetzt, es kommt zu keiner stillen Wahl. Entsprechende Vorschläge müssen bis am 11. März eingereicht werden.

Bereits am 31. März – und damit zusammen mit den kantonalen Wahlen – wird in Wikon die Nachfolge von Schulverwalter Markus Dietrich (parteilos) bestimmt. Am nächsten Montag ist hierfür Eingabeschluss. Die SP hat mit Esther Ammann Wilsch schon angekündigt für diesen Sitz zu kandidieren. Sie gehörte dem Rat bereits von 2012 bis 2017 an.

«Auf Kurs» bei der Organisationsanalyse

Weiter werden eine Verwaltungsangestellte und eine neue Person als Gemeindeschreiber gesucht. Die Rekrutierungsgespräche führt Ratsvizepräsidentin Michaela Tschuor (CVP). Sie vertritt zusammen mit Wolfgang Kunzelmann (SVP) die Exekutive auch in der Projektgruppe, welche mit der BDO als externer Partner eine Organisationsanalyse vornimmt. Diese ist nötig geworden, weil der Gemeinderat bei den Abläufen und der Führungsstruktur enormen Handlungsbedarf festgestellt hat. Und wie sieht der aktuelle Stand aus? «Wir befinden uns auf Kurs», sagt Tschuor. Frühestens Ende Februar sind in dem Zusammenhang erste Resultate zu erwarten.