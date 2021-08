Willisau Auf die Plätze, fertig, los! Kinder rennen im historischen Städtli um die Wette Dem Regen zu trotz: In der Willisauer Altstadt fand zum ersten Mal der Wettkampf «Schnellster Willisauer» statt – rund 100 Kinder nahmen teil.

Das nasse Wetter trübte die Stimmung bei den rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauern am Samstag in Willisau keineswegs. Zum ersten Mal fand der Wettkampf «Schnellster Willisauer» im historischen Städtli statt. Dies im Rahmen des «Städtli Sommers», bei welchem verschiedene Vereine an vier Wochenenden für Unterhaltung sorgen. Über die 50-Meter-Distanz kämpften 102 Kinder ab Jahrgang 2009 und jünger in ihren Kategorien um den heiss begehrten Titel. Freude und Spass standen dabei im Vordergrund.

Die 5-jährige Noemi Sägesser mit der Startnummer 14 gewinnt ihren Lauf in 10.52 Sekunden. Bild: Dominik Wunderli (Willisau, 07. August 2021)