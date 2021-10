Willisau Nach Diebstählen aus parkierten Fahrzeugen: Polizeihund Capo spürt Tatverdächtigen auf In der Nacht auf Mittwoch hat die Luzerner Polizei in Willisau dank der Fährtenarbeit eines Polizeihunds einen Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, vorgängig mehrere parkierte, unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und daraus Gegenstände entwendet zu haben.

Um 3 Uhr am Mittwoch, 20. Oktober 2021, erhielt die Luzerner Polizei die Meldung, dass in Willisau ein Mann beobachtet werde, der sich an parkierten, unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen machte. Polizeihund Capo nahm bei der anschliessenden Fahndung eine Fährte auf.

Feine Spürnase: Polizeihund Capo. Bild: Luzerner Polizei

Nach mehreren hundert Metern konnte der gesuchte Mann im Gebiet «I der Sänti» festgenommen werden, wie die Luzerner Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Algerier. Er habe bei der Festnahme mutmassliches Diebesgut auf sich getragen, heisst es in der Medienmitteilung. Zurzeit laufen die entsprechenden Ermittlungen und Abklärungen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee. (spe)