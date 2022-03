Willisau Neue LUKB-Filiale öffnet am 21. März

Ab 21. März 2022 begrüssen Werner Frey, Geschäftsstellenleiter Willisau und sein Team ihre Kundinnen und Kunden in der neuen Kundenhalle. Bild: PD

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) an der Vorstadt, die sich derzeit im Umbau befindet, öffnet am 21. März wieder ihre Türen, heisst es in einer Mitteilung. Durch den Umbau entsteht eine neue Kundenhalle, mit der man noch stärker auf die persönliche Betreuung setzen wolle. Derzeit ist eine mobile Geschäftsstelle auf dem Parkplatz vor dem Bankgebäude eingerichtet. Diese ist noch bis 17. März in Betrieb. Am 18. März bleibt die Bank geschlossen. Bargeldbezüge und -einzahlungen an den Geldautomaten sind möglich. Per 1. Juni wechselt zudem die Leitung der Geschäftsstelle: Markus Hummel folgt auf Werner Frey, der die Bank nach 20 Jahren verlässt.