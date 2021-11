Willisau Neuer Leiter Bau und Infrastruktur ab Februar

Der Willisauer Stadtrat konnte die Stelle des Leiters Bau und Infrastruktur mit dem 52-jährigen Gerhard Trachsel neu besetzen. Er wird seine Tätigkeit am 1. Februar 2022 aufnehmen, bis dahin wird der bisherige Leiter, Martin Wermelinger, welcher in Pension gegangen ist, die Funktion ad interim in einem reduzierten Pensum weiterführen. Gerhard Trachsel arbeitet gemäss Mitteilung bei der Ruag Real Estate AG als Bauherrenvertreter und Leiter Tiefbau.