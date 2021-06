Willisau Städtli-Sommer In der Altstadt kommt es zu Sperrungen für diverse Anlässe während den Sommerferien.

Das OK Städtli-Sommer 2021 organisiert in der Altstadt während der Sommerferien verschiedene Attraktionen und Darbietungen von Vereinen und Gewerbebetrieben. Der Stadtrat hat die vom OK beantragte Städtlisperrung für den motorisierten Verkehr jeweils am 17./18. Juli, 24./25. Juli, 7./8. August und 14./15. August von Samstag, 16 Uhr bis Sonntag 18 Uhr bewilligt.

Regelung Strassenmusik

Aufgrund der wachsenden Nachfrage hat der Stadtrat eine Regelung für die Strassenmusik in Willisau erarbeitet. Per sofort wird nur noch zwei Gruppen pro Monat für jeweils zwei Tage eine Spielbewilligung erteilt. Von dieser Regelung nicht betroffen sind Auftritte von einheimischen Vereinen und Ensembles der Musikschule. (zim)