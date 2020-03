Willisau und Gettnau schliessen sich zusammen Die Gemeinden Willisau und Gettnau können auf den 1. Januar 2021 fusionieren. Das haben die Stimmbürger am Sonntag entschieden.

Die Ortstafeln von Willisau und Gettnau. Bilder: Roger Grütter (11. Februar 2020)

Die Stimmberechtigten haben sich für die Vereinigung von Willisau und Gettnau ausgesprochen. In Gettnau befürworteten 81,8 Prozent die Fusion, in Willisau waren es 61 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug in Gettnau 66,8 Prozent, in Willisau 53,05 Prozent. Das schreiben die beiden Gemeinden in einer Mitteilung.

Der Stadtrat Willisau sowie der Gemeinderat Gettnau sind erfreut über den Ausgang. «Durch die Fusion wird Willisau als Regionalzentrum weiter gestärkt», wird Stadtpräsidentin Erna Bieri in der Mitteilung zitiert. Urs Vollenwyder, Gemeindepräsident von Gettnau, dankt der Willisauer Bevölkerung dafür, dass sie sich gegenüber Gettnau solidarisch gezeigt hat.

Eine Feier findet wegen der Corona-Notlage nicht statt. Regierungspräsident Paul Winiker telefonierte mit Erna Bieri und Urs Vollenwyder und gratulierte per Videobotschaft. Er dankt der Bevölkerung «für den weitsichtigen und solidarischen Entscheid». Der Kanton unterstützt den Zusammenschluss mit einem Betrag von sieben Millionen Franken.

Am 27. September 2020 sind die Wahlen für den Stadtrat von Willisau geplant.

Update folgt