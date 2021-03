Willisau Unfall zwischen Lastwagen und Auto fordert eine verletzte Person In Willisau sind ein Lastwagen und ein Auto zusammengestossen. Beim Unfall zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu.

(rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr auf der Umfahrungsstrasse von Willisau Richtung Menznau. Auf der Höhe der Einmündung der Menznauerstrasse bog ein Autofahrer in die Umfahrungsstrasse ab. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Der Autofahrer verletzte sich beim Unfall leicht und begab sich in ärztliche Behandlung.

Der Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Bild: Luzerner Polizei (Willisau, 30. März 2021)

Abklärungen ergaben, dass der Autofahrer nicht im Besitze eines gültigen Schweizer Führerausweises ist. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 25'000 Franken.