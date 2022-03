Willisau / Wiggertal Ignaz Heim wird neuer Verbandsleiter des Gemeindeverbandes SOBZ / KESB

Ignaz Heim Bild: PD

Ignaz Heim wurde durch die Verbandsleitung zum neuen Präsidenten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Gemeindeverbandes Region Willisau-Wiggertal gewählt. Ignaz Heim bringt eine sehr breite Berufserfahrung im Kindes- und Erwachsenenschutz mit, heisst es in einer Mitteilung. In den vergangenen Jahren arbeitete er als Behördenmitglied der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden des Kantons Uri sowie des Kantons Thurgau. Zudem ist er Mitglied des Arbeitsausschusses des Vorstands der Kokes (Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz). Er tritt am 1. April die Nachfolge von Claudia Ziltener an.