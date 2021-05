Zentralschweiz Winteruniversiade sucht 3800 Freiwillige Um einen reibungslosen Ablauf der Winteruniversiade 2021 in der Zentralschweiz und Graubünden zu gewährleisten, braucht es rund 3800 Helferinnen und Helfer. Ab sofort können sich interessierte Personen registrieren.

(zim) Vom 11. bis 21. Dezember werden rund 1600 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt in die Zentralschweiz und Graubünden an die Winteruniversiade reisen. «Als Sportveranstaltung dieser Grössenordnung leben wir vom Engagement der Volunteers», wird Geschäftsführer Urs Hunkeler in einer Medienmitteilung des Vereins Winteruniversiade 2021 zitiert. Die Freiwilligen würden zudem eine ganz wichtige Rolle spielen als Bindeglied zu den Gästen aus über 50 Nationen.

Deshalb sucht das Organisationskomitee rund 3800 Helferinnen und Helfer. «Als Volunteer an der Winteruniversiade 2021 hat man nach den Entbehrungen der vergangenen Zeit die Chance, wieder einmal mittendrin im Geschehen zu sein und die Emotionen hautnah zu erleben», so Urs Hunkeler.

Ein Volunteer führt die Delegation der Schweiz an. Bild: PD

Es können Einsätze vor, während und nach dem Event sowohl in der Host City Luzern als auch in den verschiedenen Austragungsorten geleistet werden. Dazu Giuliana Schmid, Projektleiterin Volunteers: «Für jede Person gibt es eine spannende Aufgabe in unseren vielfältigen Tätigkeitsbereichen. So werden Volunteers zum Beispiel als Reporter von den Wettkämpfen berichten, Teams betreuen oder in der Verpflegung unterstützen.»