Winteruniversiade 2021 Wissenschaftliche Weltkonferenz in Luzern – Diskussionen über Herausforderungen und Chancen des Sports Im Rahmen der Winteruniversiade 2021 werden Forscherinnen und Forscher zu den Teilthemen Duale Karriere, Digitalisierung und Frauen im Spitzensport referieren und diskutieren.

Am 13. und 14. Dezember 2021 findet während der Winteruniversiade 2021 die Weltkonferenz des internationalen Hochschulsportverbandes FISU statt, wie der Veranstalter mitteilt. Neben Swiss Olympic Exekutivrats-Mitglied Dr. Martina van Berkel, der ETH-Rektorin Prof. Dr. Sarah Springman, der Projektleiterin Frauen und Spitzensport bei Swiss Olympic Maja Neuenschwander und Sportwissenschaftler Prof. Dr. Andreas Küttel werden internationale Forscherinnen und Forscher an die Universität Luzern reisen, um über das Schwerpunktthema «Herausforderungen und Chancen des Sports in der modernen Gesellschaft» zu diskutieren.

Das Programm sehe vor, dass Referentinnen und Referenten ihr Wissen zu jedem Teilthema in Vorträgen weitergeben und anschliessend eine Podiumsdiskussion führen.

Einbindung von Studierenden ist zentral

Neben den renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommen auch Studierende in den Genuss der Konferenz, wie der Veranstalter schreibt. Neben der Teilnahmemöglichkeit konnten Studierende ihre Forschungsprojekte rund um die Themen der Weltkonferenz einreichen. Ausgewählte Projekte werden während dem zweitägigen Event vorgestellt und die besten Arbeiten prämiert. «Für uns ist die Einbindung von Studierenden zentral», sagt der Leiter Hochschulprojekte Patrick Udvardi und erklärt in der Mitteilung weiter: «Dieser Event ist eine einzigartige Chance. Wir möchten, dass so viele Studierende wie möglich profitieren können.» (pl)