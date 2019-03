Winteruniversiade: Positive Schweizer Bilanz und Vorfreude auf Luzern 2021

In Krasnojarsk ging mit der Schlussfeier die 29. Winteruniversiade zu Ende. Die nächste Auflage findet in zwei Jahren in Luzern statt. Stadtpräsident Beat Züsli nahm deswegen an der diesjährigen Schlussfeier teil.