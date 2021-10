Winteruniversiade Schon wieder Online-Prüfungen an der Universität Luzern Wegen der Winteruniversiade müssen die Studierenden der Universität Luzern bald wieder in den Fernunterricht wechseln. Im Prüfungsmonat Dezember steht das Gebäude der Uni den Studierenden nicht zur Verfügung. Die Räumlichkeiten sind für die Universiade reserviert.

An der Universität Luzern werden dieses Jahr wieder Onlineprüfungen stattfinden.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Oktober 2021)

Aktuell kursiert unter den Studierenden der Uni Luzern eine Mitteilung. Darin heisst es, dass die Prüfungen auch dieses Semester nur noch digital stattfinden werden, wie PilatusToday schreibt. Woher diese Behauptung stammt, ist nicht klar. Klar ist auf jeden Fall: Die Nachricht ist nicht ganz korrekt, erklärt Dave Schläpfer, stellvertretender Leiter der Universitätskommunikation der Uni, auf Nachfrage von PilatusToday und Tele 1.

Er stellt klar: «Zentral für uns ist, dass die Studierenden unserer Universität die Möglichkeit erhalten, auch in diesem von Corona geprägten Semester ihre Prüfungen regulär zu absolvieren und ihr Studium normal weiterführen, beziehungsweise beenden zu können.» Es gebe nur eine Fakultät, die die Prüfungen digital durchführt und eine, die sich noch nicht entschieden hat.

Die aktuellen Infos zur Prüfungsdurchführung

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät: Die Prüfungen werden in der Regel in Präsenz durchgeführt.

Die Prüfungen werden in der Regel in Präsenz durchgeführt. Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät: Der Grossteil der Prüfungen wird online stattfinden, einige jedoch vor Ort. Mündliche Abschlussprüfungen werden in digitaler Form, die schriftlichen Abschlussprüfungen vor Ort durchgeführt.

Der Grossteil der Prüfungen wird online stattfinden, einige jedoch vor Ort. Mündliche Abschlussprüfungen werden in digitaler Form, die schriftlichen Abschlussprüfungen vor Ort durchgeführt. Rechtswissenschaftliche Fakultät: Die Prüfungen werden online durchgeführt.

Die Prüfungen werden online durchgeführt. Theologische Fakultät: Verschiedene Durchführungsmodi werden geprüft, ein Entscheid wurde noch nicht gefällt.

Verschiedene Durchführungsmodi werden geprüft, ein Entscheid wurde noch nicht gefällt. Departement Gesundheitswissenschaften und Medizin: Die Prüfungen werden in der Regel vor Ort durchgeführt. Einzelne Lehrveranstaltungen verlangen jedoch schriftliche Arbeiten, welche digital eingereicht werden können.

Winteruniversiade beansprucht Uni-Räumlichkeiten

Somit hat sich bisher einzig die rechtswissenschaftliche Fakultät entschlossen, die Prüfungen digital durchzuführen. Dies unter anderem «nach eingehender Prüfung und mit viel Know-how aus den vergangenen Semestern, sowie mit dem Rückhalt aus den studentischen Gremien», wie Schläpfer gegenüber PilatusToday betont. Ein weiterer Grund sei, dass um die 3’000 Prüfungen abgelegt werden.

Mitverantwortlich für den Entscheid zur Durchführungsart der Prüfung ist unter anderem die Winteruniversiade. Die Olympischen Winterspiele der Studierenden hätte eigentlich im Januar stattfinden sollen – also dann, wenn keine Vorlesungen stattfinden. Wegen Corona wurde der zweitgrösste Multisportanlass der Welt jedoch auf Dezember verschoben.

Digital beeinträchtigt die Qualität nicht

Grundsätzlich gibt es je nach Fakultät und Departement verschiedene Praxen, massgeschneidert auf die jeweiligen Bedürfnisse. «Alle haben das Ziel, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass die Studierenden die Prüfungen absolvieren können, und zwar unter chancengerechten und fairen Bedingungen.» Auch hätten die digitalen Tests keinen Einfluss auf die Qualität der Prüfungen.

«Die Qualität ist bei digitalen Prüfungen ebenso hoch. Es besteht somit auch kein Widerspruch zur Lehre, die in diesem Semester möglichst wieder vor Ort erfolgt. Das kann man in dieser Hinsicht nicht miteinander vergleichen», so Dave Schläpfer. Damit spielt der Uni-Sprecher auf die Zertifikatspflicht an, die seit Beginn des neuen Semesters gilt und für mächtig Kritik gesorgt hat. (cas/gch)