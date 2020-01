Interview «Wir wollen die Auslastung hoch halten»: Die erste Heim-AG der Region Luzern ist 10-jährig Vor 10 Jahren wurden die Betagtenzentren Emmen ausgelagert. CEO Nadja Rohrer blickt im Interview zurück – und in die Zukunft.

Nadja Rohrer (37), seit 2018 CEO der Betagtenzentren Emmen AG, im Park des Betagtenzentrums Emmenfeld. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 14. Januar 2020)

2020 feiert die Betagtenzentren Emmen AG (BZE AG) ihr 10-jähriges Bestehen als Aktiengesellschaft. Seither hat sich einiges getan: Das Betagtenzentrum Emmenfeld wurde 2015 für 68 Millionen Franken erstellt, das Betagtenzentrum Alp erhielt 2017 einen Anbau und eine Sanierung für 13 Millionen Franken.

Der langjährige Leiter Richard Kolly ging 2017 in Pension. An seine Stelle als CEO trat Nadja Rohrer. Die 37-Jährige war zuvor stellvertretende Geschäftsführerin und seit 2006 Leiterin des Bereichs Hotellerie der Heime Emmen. Zeit, mit ihr Bilanz zu ziehen.

Vor 10 Jahren wurden die Heime Emmen in eine AG umgewandelt. Hat sich die Auslagerung gelohnt?

Nadja Rohrer: Selbstverständlich. Wir sind heute viel agiler und unternehmerischer. Wir haben ganze Abteilungen neu aufgebaut – etwa Finanzen und Personal – und erhalten dadurch einen besseren Überblick, wo wir im Markt stehen. Zudem sind wir stark gewachsen, um rund 100 Stellen. Wir schreiben seit Beginn Gewinne. Und was man nicht vergessen darf: Ohne die AG hätte es den Neubau Emmenfeld nie gegeben.

Die hohen Neubaukosten waren ausschlaggebend für die Heimauslagerung. Es gab aber auch Bedenken, dass die Gemeinde dadurch die Kontrolle abgibt.

Diese Bedenken haben sich zerstreut, weil die Gemeinde nach wie vor omnipräsent ist. Zwei Gemeinderäte sitzen im Verwaltungsrat und haben tiefen Einblick in unsere Aktivitäten. Wir unterliegen dem Personalreglement der Gemeinde und weisen unsere Zahlen transparent aus. Trotzdem sind wir losgelöst von der Verwaltung und dadurch flexibler. Das ist auch sinnvoll, weil bei uns ein 7-Tage-Betrieb herrscht – und wir so besser auf den Fachkräftemangel reagieren können.

Trotzdem: Haben sich durch die Auslagerung keine Nachteile ergeben?

Nein, weil uns immer bewusst war, dass wir die Verbindung zur Gemeinde pflegen müssen. Wir können vom dort vorhandenen Know-how profitieren. Das gilt auch für alle anderen Wirtschaftspartner.

Vor 10 Jahren leistete Emmen in der Region Luzern Pionierarbeit. Luzern, Kriens, aber auch Rothenburg und Malters haben ihre Heime mittlerweile ebenfalls ausgelagert. Welche Rolle spielte Emmen dabei?

Jemand musste es als Erstes machen, damit die anderen sahen, dass es funktioniert. Richard Kolly hat viel dazu beigetragen, indem er aktiv darüber kommuniziert hat. Auch der ehemalige Gemeindepräsident Rolf Born hat als Botschafter gewirkt.

Was war Ihre persönliche Rolle bei der Auslagerung?

Ich habe von Anfang an am Prozess mitgearbeitet, bereits als es noch nicht klar war, ob es wirklich zur Auslagerung kommt. Das hilft mir heute auch als CEO: Ich verstehe die Hintergründe und kenne das Personal der Gemeindeverwaltung.

Dann ist Ihnen wohl auch der Sprung in die oberste Chefetage nicht schwergefallen.

Natürlich war die Herausforderung gross, die Verantwortung für den ganzen Betrieb zu übernehmen. Mit der heutigen Geschäftsleitung habe ich ein gutes Team, das sich sehr aktiv einbringt.

Die Nachrichten aus der BZE AG klingen fast zu gut, um wahr zu sein: Trotz reger Bautätigkeit schreiben Sie jährlich Gewinne. 2019 wurden die Aufenthaltstaxe um 5 Franken gesenkt und erstmals Dividenden ausgeschüttet. Wobei die Aufenthaltstaxen mit der AG-Gründung massiv erhöht wurden. Ist das der einzige Haken?

Wir haben die Taxen schrittweise erhöht, damit wir den Neubau Emmenfeld finanzieren konnten. Unsere Auslastung war lange hervorragend, die Pflegebedürftigkeit sehr hoch, wodurch die Einnahmen hoch waren. Per 2020 konnten wir die Aufenthaltstaxe dadurch nochmals um zwei Franken senken. Seit 2018 sind die grossen Investitionen vorbei und es ist Normalbetrieb eingekehrt. Wir brauchen aber die Gewinne für den Fortbestand. Und eine haushälterische Personalplanung ist wichtig.

Wie meinen Sie das?

Der Trend bei der Auslastung geht dahin, dass mehr Betten nur temporär besetzt sind und es viele Wechsel gibt. Wir verzeichnen dadurch vermehrt Bettenleerstände. Die Schwankungen müssen wir mit einem flexiblen Personaleinsatz auffangen, was direkt mit den Finanzen zusammenhängt.

Apropos Personal: Sie mussten jüngst Massnahmen ergreifen, um die hohe Fluktuationsrate zu reduzieren.

Wir haben die geteilten Dienste reduziert und ein Topshare-Modell für Leitungsfunktionen eingeführt. Unser Personal besteht zu 95 Prozent aus Frauen mit einem Durchschnittsalter unter 40. In dieser Lebensphase gründen nun einmal viele eine Familie, weshalb es wichtig ist, dass wir mittlerweile eine eigene Kinderkrippe haben. Heute haben wir eine branchenübliche Fluktuation. Es wird aber immer wieder neue Modelle brauchen, weil die Mitarbeitenden heute andere Arbeitsbedingungen verlangen als vor 30 Jahren.

Sie sprechen von einer neuen Führungskultur.

Genau. Wir müssen uns als Arbeitgeber an der Zukunft orientieren und betreffend Führungsentwicklung umdenken. Während der intensiven Bauphase ist unser Kontakt zu den Mitarbeitenden ein wenig verloren gegangen. Diesen haben wir nun intensiviert und erhalten wieder mehr Rückmeldungen von den Mitarbeitenden. Allerdings fordern wir ein, dass sie sich nicht nur beklagen, sondern auch Vorschläge bringen. Zum Beispiel arbeitet heute nicht mehr nur die Geschäftsleitung an Projekten. Das neue Konzept für das Restaurant Alpissimo erarbeiten Küchenchef und Restaurantleiter gemeinsam. Beim Projekt Lebensqualität für Bewohner arbeiten die Mitarbeitenden von Hotellerie, Aktivierung und Reinigung in einem Team. Die Hierarchien werden dabei aufgelöst.

Welche Herausforderungen für die BZE AG stehen in den nächsten Jahren an?

Unser Ziel ist es, die Auslastung hochzuhalten. Das ist herausfordernd und zwingt uns zu Veränderungen. Heutzutage kommen Betagte nicht mehr automatisch ins Heim und bleiben dann bis zum Lebensende hier. Die Auswahl ist gross, die ambulante Pflege stark ausgebaut. Deswegen müssen wir uns fragen: Was wollen unsere Kunden und welche Leistungen müssen wir anbieten? Wir müssen die Dienstleistung an die Nachfrage anpassen, um attraktiv für Bewohner und Mitarbeiter zu bleiben. Nicht vergessen darf man dabei die über hundert freiwilligen Mitarbeiter. Zu ihnen muss man besondere Sorge tragen. Auch finanzielle Fragen werden sich stellen: Wer finanziert den Heimaufenthalt in Zukunft? Die Vorgaben von politischer Ebene sowie Transparenzforderungen der Krankenkassen nehmen stetig zu. Wir möchten bei all diesen Fragen aktiv agieren – nicht nur reagieren.