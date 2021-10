Wirtschaft Luzerner Gewerbeverband warnt: Fachkräftemangel spitzt sich weiter zu – erste Massnahmen jedoch erfolgreich Vom Lehrstellenparcours bis zu digitalen Innovationen: Ein ganzes Bündel an Massnahmen gegen den Fachkräftemangel hat der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern vor einem halben Jahr präsentiert. Diese werden auch nötig sein, wie der Verband betont.

Die Berufsbildungsmesse Zebi soll nächstes Jahr nicht nur physisch im November stattfinden, sondern auch digital das ganze Jahr hindurch.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. Februar 2021)

Die Mangelerscheinungen der Luzerner Wirtschaft werden immer offensichtlicher: In der Gastronomie, in der Informatik und in den Gesundheitsberufen fehlen Fachkräfte. Gaudenz Zemp, Direktor des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Luzern (KGL), sagt auf Anfrage:

«Wir stellen fest, dass sich der Fachkräftemangel weiter zuspitzt. Es fehlen in erster Linie Fachleute mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis und ein paar Jahren Erfahrung auf dem Beruf.»

Gaudenz Zemp, Direktor des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Luzern (KGL) Bild: PD

In gewissen Bereichen sei zunehmend fraglich, wie die künftige Nachfrage bedient werden soll. Neben den bereits genannten Berufen betreffe dies auch Gipser oder Sanitäre.

Die Situation ist zwar angespannt, aber nicht vollends neu. Schon vor knapp zwei Jahren wies der KGL auf den Fachkräftemangel hin. Vor einem halben Jahr hat der Verband ein ganzes Bündel an Massnahmen präsentiert. Das Bündel umfasst vier Handlungsfelder: Qualifikation von Fachkräften, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Halten und Integrieren von Angestellten über 55 sowie Innovationen in den Betrieben. Die Massnahmen werden aufgrund einer rollenden Planung über mehrere Jahre hinweg umgesetzt. Alle sechs Monate legt der KGL Massnahmen und Fortschritte der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Berufs- und Branchenverbände vor. Das erste Mal war dies Ende September der Fall.

Lehrstellenbörse für ganze Zentralschweiz, Kontakt mit ICT-Campus

Aktuell fokussiert der KGL primär auf folgende Massnahmen: