Wirtschaft Mehr als 40 Prozent des Zentralschweizer BIP werden im Kanton Luzern erwirtschaftet Das Bruttoinlandprodukt (BIP) betrug im Jahr 2019 im Kanton Luzern 28,7 Milliarden Franken. Anteilsmässig hat der Kanton Luzern für das Zentralschweizer BIP mit 43 Prozent am meisten Gewicht. Das Luzerner BIP entspricht knapp 4 Prozent der gesamtschweizerischen Wirtschaftsleistung.

Dem Baugewerbe kommt im Kanton Luzern grössere Bedeutung zu als andernorts in der Schweiz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. August 2021)

Die Bruttowertschöpfung inklusive Gütersteuern und exklusive Subventionen für Güter und Dienstleistungen – also das Bruttoinlandprodukt – betrug im Kanton Luzern 28,7 Milliarden Franken im Jahr 2019. Dies entspricht einem Anteil von rund 43 Prozent am BIP der Zentralschweiz, wie Lustat Statistik Luzern mitteilt. Anteilsmässig hat demnach der Kanton für das Zentralschweizer BIP am meisten Gewicht. Der Kanton Luzern zählte 2019 rund 413'000 Einwohnerinnen und Einwohner und stellte damit um die 50 Prozent aller Einwohnenden in der Zentralschweiz (rund 819'000). Der Kanton Zug liegt mit einem Anteil am BIP von 31 Prozent bei 20,8 Milliarden Franken an zweiter Stelle.

Bruttoinlandprodukt (BIP) der Zentralschweiz 2019 Luzern Zug Schwyz Nidwalden Obwalden Uri 0 10 20 30 BIP in Milliarden Franken

Überdurchschnittliches Wachstum von 2008 bis 2014

Im Vergleich zum schweizweiten BIP ist jenes von Luzern in der Zeit von 2008 bis 2019 überdurchschnittlich gewachsen. Während das Bruttoinlandprodukt der Schweiz in dieser Zeit um 17,7 Prozent gewachsen ist, nahm jenes des Kantons Luzern um 23,5 Prozent zu. Dies sei vor allem auf die Entwicklung von 2008 bis 2014 zurückzuführen, so Lustat. Damals habe der Kanton mit höheren jährlichen Wachstumsraten (durchschnittlich 2,2 Prozent) aufwarten können als die Gesamtschweiz (durchschnittlich 1,4 Prozent). Seit 2014 entspreche das Wachstum der Luzerner Volkswirtschaft wieder dem der Gesamtschweiz (1,6 Prozent jährlich).

BIP pro Kopf gestiegen, doch unter Schweizer Durchschnitt

Pro Einwohnerin oder Einwohner lag das Bruttoinlandprodukt im Jahr 2019 im Kanton Luzern bei 69'664 Franken. Damit lag es in der Bandbreite von 60'000 bis 80'000 eines Grossteils der übrigen Kantone, bilanziert Lustat. Doch der Wert liegt unter dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von 84'803 Franken. Auch in den Zentralschweizer Kantonen Zug, Nidwalden und Obwalden liegt das BIP pro Kopf höher als im Kanton Luzern.

Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf 2019 in Tausend Zug Nidwalden Obwalden Luzern Schwyz Uri 0 50 100 150 Schweizer Franken Kanton

Der Kanton Luzern habe über mehrere Jahre betrachtet leicht aufholen können und sich in Richtung des schweizerischen Durchschnitts bewegt. Spitzenreiter gesamtschweizerisch ist Basel-Stadt mit 200'675 Franken, gefolgt von Zug mit 163'718 Franken und Zürich mit 102'861 Franken. Hierbei zeige sich die Tendenz, dass Stadtkantone sowie eher städtisch geprägte und gleichzeitig flächenmässig kleine Kantone die höchsten Werte auswiesen, erläutert Lustat. Das sei so, weil dort die Beschäftigungsdichte, also das Verhältnis der Anzahl Beschäftigter in Vollzeitäquivalenten zur Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner, am höchsten ist und sie damit tendenziell eher Werkplatz als Wohnort seien.

Branchen mit sehr hoher Wertschöpfung pro Vollzeitstelle untervertreten

Im Kanton Luzern seien die Branchengruppen «Finanz-/Versicherungsdienstleistungen» und «öffentliche Verwaltung, Sozialversicherungen» im Vergleich zur Gesamtschweiz eher untervertreten, folgert Lustat aus den Kennzahlen zur Bruttowertschöpfung (BWS). Die Bruttowertschöpfung erfasst den Gesamtwert der im Produktionsprozess erzeugten Waren und Dienstleistungen abzüglich des Werts der Vorleistungen. In den beiden oben genannten Branchen wird pro Vollzeitäquivalent eine überdurchschnittlich hohe Wertschöpfung erzielt.

Im Kanton Luzern stammen zwar knapp 70 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung von Branchen des Tertiärsektors, doch die Industrie und das Baugewerbe sind gemäss Lustat bedeutender als dies schweizweit der Fall ist.