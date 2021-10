Jemand, der auf dem Bauch liegend schläft, träumt, ein schauriges Wesen würde sie eine Klippe hinunter stossen. Jemand träumt, vom Toggeli in den Wald gezerrt und ausgesetzt zu werden und sich dort hilflos zu verirren. Jemand träumt, in einem See zu schwimmen, bis er von einem Ungeheuer in die Tiefe gezogen wird. Die Träumenden meinen, sie müssten ertrinken. Jemand der auf dem Rücken liegend schläft träumt, es lasse sich etwas Schweres auf ihn nieder. Die oder der Geplagte meint, er müsse ersticken.

