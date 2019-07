Wohin des Weges, liebes Blue Balls? Noch eine letzte Nacht am grössten Zentralschweizer Festival steht uns bevor. Was dann kommt, ist offen. Michael Graber

Der nigerianische Sänger Keziah Jones spielte ein starkes Konzert im KKL. (Bild: Keystone/Alexandra Wey, Luzern 22. Juli 2019)

Wohin des Weges? Das ist eine der entscheidenden Fragen am Blue Balls. Geht’s zum Volksfest an den Pavillon und spätnachts in den «Schweizerhof»? Oder geht es ins KKL, eines der kostenpflichtigen Konzerte schauen? Schlendert man einfach dem See entlang und redet und isst, oder lässt man sich ein auf die Konzerte, auf die Bilder und die restlichen Programmpunkte? Wohin des Weges also?

Jeder und jede entscheidet selbst. Und auch wenn die Wege an komplett verschiedene Orte führen, gemeinsamer Nenner ist und bleibt das Blue Balls. Das grossartige Konzert von Samy Deluxe im KKL vom Donnerstagabend wäre beispielsweise nicht möglich gewesen, ohne die fleissigen Trinker auf der anderen Seeseite. Sie finanzieren indirekt über Standmieten und direkt mit Pin den Gig im KKL mit. Prost. Und für ein reines neuntägiges Bierfest um den Pavillon fände man kaum potente Sponsoren ohne die bekannten Namen im Nouvel-Bau. Applaus (wer was anderes behauptet, soll mal mit einem Kassenwart eines Open Airs sprechen).

Das Schöne am Blue Balls ist, dass man an jedem der neun Tage wieder von Neuem entscheiden kann. So haben wir es beispielsweise am Montag und Mittwoch genossen, dass wir vor dem «Schweizerhof» Ophelia’s Iron Vest lauschen konnten. Die Luzerner Cowboys schwitzen in ihren Anzügen vor sich hin. Das Publikum dankt es mit Linedance-Einlagen und echter Begeisterung. Dahinter brauste der Verkehr durch und die hartnäckige Pin-Verkäuferin mit den langen weissen Haaren mürbte selbst den einen oder anderen Touristen, bis er einen Festivalpin erstand.

Samy Deluxe und Glen Hansard bleiben in Erinnerung

Im KKL bleiben vor allem die Konzerte von Glen Hansard und Samy Deluxe in Erinnerung. Der Ire Hansard schaffte eine beachtliche Intensität mit Stimme und Band und sang auch mal unverstärkt – laut und deutlich hörbar bis in den dritten Balkon des Konzertsaals (der vierte und oberste war nicht geöffnet). Noch etwas poweriger war der als Unplugged angekündigte Auftritt von Samy Deluxe. Es war eigentlich eher Rap mit Band als Unplugged, aber egal. Es hatte ordentlich Pfupf, und ab dem dritten Song stand alles. Passt nicht in den Konzertsaal? Doch, eben genau. Das ist eine der Aufgaben des Blue Balls. Diesen Saal mal neu und originell zu bespielen. Samy Deluxe und Glen Hansard hätte man locker auch im Luzerner Saal spielen lassen können, erst das Setting im vermeintlich elitären Konzertsaal machte die Shows aber unvergesslich. Im Saal nebenan konnte man sich derweil an Keziah Jones und Joss Stone erfreuen.

Einmal noch kann man heute rund um das Luzerner Seebecken entscheiden, wohin der Weg führen soll. Wobei: Da bereits sehr viele entschieden haben, dass sie den Xavier Naidoo sehen wollen, hat es da keine Karten mehr. Die Entscheidung wird einem also ein bisschen erleichtert. Man entscheidet aber schon grundsätzlich mit dem Besuch ein bisschen mit, ob es das Festival in dieser Form noch geben wird. Bekanntlich ringt das Blue Balls mit Geldsorgen. Und auch die Festivalmacher fragen sich recht hartnäckig: Wohin des Weges? Seien wir froh, dass wir immerhin diese Entscheidung nicht selber fällen müssen.