Kanton Luzern Kein einfacheres Bewilligungsverfahren für Wohnmobil-Stellplätze Campingferien sind europaweit im Aufwind. Ein Postulat forderte deshalb ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren für Stellplätze, was der Kanton Luzern ablehnte. Trotzdem wird geprüft, ob in Zukunft auch im Winter ohne zusätzliche Betriebsbewilligung gecampt werden darf.

(se) Im Kanton Luzern soll es mehr Stellplätze für Wohnmobile geben – dies forderte SVP-Kantonsrat Daniel Keller in einem Postulat. Gemäss Keller soll ein erleichtertes Bewilligungsverfahren dafür sorgen, dass Private und Gemeinden in Zukunft Stellplätze ausserhalb von Wohngebieten unbürokratischer zur Verfügung stellen können.

Der Regierungsrat verweist in seiner Antwort darauf, dass innerhalb der Bauzone bereits ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren in Kraft sei. Ausserhalb der Bauzone sei dies aufgrund der übergeordneten Bundesverordnung nicht möglich. Dennoch will die Luzerner Regierung prüfen, ob in Zukunft auf eine zusätzliche Betriebsbewilligung für die Wintermonate verzichtet werden kann. Die maximale Standdauer auf fünf Tage zu beschränken, wie Keller vorschlug, sei jedoch «unnötig».