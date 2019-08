SP Luzern will professionellen Airbnb-Anbietern den Riegel schieben

In der Luzerner Innenstadt werden Wohnungen an bester Lage von Firmen über Airbnb an Touristen vermietet – mit hohem Gewinn. Dies zerstöre Wohnraum und verursache hohe Steuerausfälle, rechnen zwei SP-Politiker vor.