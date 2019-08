Wohnraumpolitik: Luzerns Stadtrat ist zuversichtlich Der Anteil gemeinnütziger Wohnungen am gesamten Wohnungsbestand in der Stadt Luzern ist zwar leicht zurückgegangen, von 13,5 auf 13,4 Prozent. Dennoch ist Luzerns Stadtrat überzeugt, dass das Ziel von 16 Prozent bis ins Jahr 2037 erreicht werden kann. Hugo Bischof

Auf dem Areal Industriestrasse soll ein grosser Anteil gemeinnütziger Wohnungen entstehen. (Bild: PD)

Bis 2037 muss der Anteil gemeinnütziger Wohnungen in der Stadt Luzern 16 Prozent betragen. Das haben die Luzerner Stimmberechtigten 2012 entschieden. Am Dienstag legte der Stadtrat auf Wunsch des Parlaments einen Zwischenbericht zur städtischen Wohnraumpolitik vor. «Der Stadtrat ist zuversichtlich, dass das Ziel von 16 Prozent dank den geschaffenen Strukturen und Rahmenbedingungen bis 2037 erreicht wird», sagte Baudirektorin Manuela Jost.

Gemäss Jost konnte zwischen 2014 und 2017 in der Stadt Luzern ein Plus von rund 210 gemeinnützigen Wohnungen verzeichnet werden: «Sie sind vor allem auf Neubauten und Zukäufe von Liegenschaften durch Wohnbaugenossenschaften zurückzuführen.» Dennoch ist der Anteil an gemeinnützigen Wohnungen am gesamten Wohnungsbestand in dieser Zeit nicht gestiegen, sondern leicht von 13,5 auf 13,4 Prozent zurückgegangen. Die Realisierung neuer gemeinnütziger Wohnüberbauungen benötige mehrjährige Planungsprozesse, sagte Lena Wolfart, Projektleiterin Ressort Raumstrategie und Wohnraumpolitik der Stadt Luzern:

«Deshalb wird sich das Resultat unserer Bemühungen erst zu einem späteren Zeitpunkt in konkreten Zahlen niederschlagen.»

Mit ein Grund für die leicht rückgängige Prozentzahl sei zudem der Neubau Himmelrich 3 der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL). Dafür wurden 210 bestehende Wohnungen abgerissen. «Diese werden durch den Neubau wieder ergänzt, fehlen jetzt aber natürlich in der Statistik», so Wolfart.

Bis 2024 werden auf den vier städtischen Arealen, die die Stadt in den letzten Jahren im Baurecht abgegeben hat, sowie auf Grundstücken verschiedener Genossenschaften rund 600 zusätzliche gemeinnützige Wohnungen entstehen, sagte Baudirektorin Jost. Neu will der Stadtrat in den kommenden Jahren unter anderem auch die Areale Vorderruopigen, Abendweg oder Biregg/Kleinmatt zur gemeinnützigen Überbauung freigeben. Ebenfalls dem gemeinnützigen Wohnungsbau zugeführt werden sollen weitere Areale in Littau West, Staffelntäli und im Bereich des Schulhauses Steinhof. Jost:

«Alleine die städtischen Areale haben insgesamt ein Potenzial von über 2000 zusätzlichen Wohnungen. Der Anteil von 16 Prozent gemeinnützigen Wohnungen kann bis 2037 gut erreicht werden können, wenn ein Grossteil dieses Potenzials ausgeschöpft wird.»

Wichtig sei aber auch, «dass gleichzeitig die gemeinnützigen Bauträger weitere Immobilien erwerben sowie sanierungsbedürftige Siedlungen mit Neubauten oder Aufstockungen verdichten». Um die Ziele der Wohnraumpolitik zu erreichen, habe der Stadtrat unter anderem die Zusammenarbeit mit den gemeinnützigen Bauträgern intensiviert, sagte Manuela Jost. 2013 wurde zu diesem Zweck das «G-Net. Netzwerk gemeinnütziger Wohnbauträger Luzern» gegründet. Es steht in regelmässigem Austausch mit der Stadt. Eine weitere Massnahme sei die finanzielle Stärkung der Gemeinnützigen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Luzern (GSW): «Diese schafft und vermittelt günstigen Wohnraum für Familien und Personen mit kleinem Einkommen.»

Zudem wurden raumplanerische Instrumente zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus eingeführt. Manuela Jost: «Beispielsweise können Bauträger von einem Ausnützungsbonus profitieren, wenn sie in einem Projekt mit Gestaltungsplan gemeinnützige Wohnungen realisieren.» Konkret ist die Ausnützungsziffer 5 Prozent grösser als bei anderen Bauten. Weiter wurde mit dem «Luzerner Modell» für Baurechtsverträge eine Grundlage für die Abgabe städtischer Grundstücke für gemeinnützigen Wohnungsbau erarbeitet. «Die Schaffung von gemeinnützigen Wohnungen ist nur ein Ziel der städtischen Wohnraumpolitik», sagte Stadträtin Jost. «Der Stadtrat will für alle Bevölkerungsgruppen eine hohe Lebensqualität und ein vielfältiges Wohnungsangebot zur Verfügung stellen, das heisst für Menschen unterschiedlichen Alters, Einkommens oder Lebensstilen.» Dies sei eine Voraussetzung für die Förderung sozialräumlicher Durchmischung. Gleichzeitig will der Stadtrat den Wohnflächenverbrauch pro Kopf reduzieren und energieeffizientes Wohnen fördern.