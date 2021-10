Wolhusen/Emmen Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss in Bach gefahren Eine 23-jährige Autolenkerin ist unter Alkohol- und Drogeneinfluss in die Kleine Fontanne gefahren. Ein Beifahrer wurde dabei verletzt. In Emmenbrücke wurde ein stark alkoholisierter und ebenfalls unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer festgenommen.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz nach 23 Uhr auf der Fontannenstrasse zwischen Wolhusen und Fontannen. Im Gebiet Grabmättli kam die 23-jährige Autofahrerin von der Strasse ab und fuhr über eine Böschung in die Kleine Fontanne, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte.

Das Auto kam in der Kleinen Fontanne zum Stillstand. Bild: Luzerner Polizei (Wolhusen, 17. Oktober 2021)

Ein Atemlufttest ergab einen Wert von umgerechnet 1,1 Promille. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Ein Beifahrer erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Der Sachschaden liegt laut Polizeiangaben bei rund 40'000 Franken.

Die Luzerner Polizei hat der Frau den Führerausweis abgenommen. Das Strassenverkehrsamt wird laut Mitteilung über allfällige administrative Massnahmen entscheiden.

Autofahrer mit 2,6 Promille in Emmenbrücke unterwegs

Ebenfalls am Sonntagabend hat die Luzerner Polizei in Emmenbrücke einen 37-jährigen Autofahrer aus Deutschland festgenommen. Dieser war stark betrunken mit 2,6 Promille unterwegs. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Auch diesem Lenker wurde der Führerausweis entzogen. (zim)