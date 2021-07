Wolhusen Brand: Ursache geklärt

Die Sägerei wurde durch den Brand vollständig zerstört. Leserbild: Roger Dula (Wolhusen, 20. Juni 2021)

Am 20. Juni 2021 brannte im Gebiet Ober-Schwendi in Steinhuserberg eine Sägerei komplett nieder. Nun konnte die Brandursache durch Brandermittler der Luzerner Polizei geklärt werden, heisst es in einer Mitteilung. Am Nachmittag des Brandtages habe ein Blitz in eine aus Kupfer gefertigte Dachrinne eingeschlagen. Daraus entwickelte sich ein Glimmbrand, welcher einige Stunden später in ein offenes Feuer über ging. Die Höhe der Schadenssumme ist noch nicht bekannt, dürfte aber mehrere hunderttausend Franken betragen, so die Polizei.