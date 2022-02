Wolhusen Nach sofortiger Freistellung des Geschäftsleiters: Das Wohn- und Pflegezentrum Berghof hat einen neuen Leiter Daniel Wicki übernimmt seine neue Funktion am 1. Juni 2022. Derzeit wird das Wohn- und Pflegezentrum Berghof (WPZ) interimistisch durch Beat Brunner geführt, da der Vorgänger per sofort freigestellt wurde.

Daniel Wicki Bild: PD

Das Wohn- und Pflegezentrums Berghof Wolhusen hat einen neuen Geschäftsleiter: Es ist der 51-jährige Daniel Wicki. Er ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Stiftung Brändi und in der Wärchbrogg Luzern tätig, heisst es in einer Mitteilung. Derzeit ist er Leiter Produktion und stellvertretender Geschäftsleiter der Wärchbrogg und verfügt ausserdem über einen Abschluss als Institutionsleiter. Der Wolhuser ist liiert und hat einen Sohn.

Im November ist bekannt geworden, dass der Verwaltungsrat des Wohn- und Pflegezentrums Berghof Wolhusen das Arbeitsverhältnis mit dem damaligen Geschäftsleiter Mark Studer per 31. Mai 2022 auflöst. Er wurde aber bereits am 5. November freigestellt. Als Grund gab Verwaltungsratspräsident Martin Bucherer «unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Führung des WPZ» an. Mit Beat Brunner hat der Verwaltungsrat des Berghofs eine Übergangslösung für die Geschäftsleitung gefunden. (fmü)