Wolhusen Nach sofortiger Freistellung: Vorübergehende Leitung des Wohn- und Pflegezentrums Berghof steht fest Mit Beat Brunner (63) hat der Verwaltungsrat des Berghofs eine Übergangslösung für die Geschäftsleitung gefunden.

Für die Leitung des Wohn- und Pflegezentrums Berghof (WPZ) in Wolhusen hat der Verwaltungsrat eine Zwischenlösung gefunden. Wie es in einer Mitteilung heisst, wurde Beat Brunner (63) zum Interimsgeschäftsführer des WPZ ernannt.

Beat Brunner vor dem Wohn- und Pflegezentrum Berghof in Wolhusen. Bild: PD

Beat Brunner sei ein ausgewiesener Fachmann in der Leitung von Alters- und Pflegezentren. «Bis im letzten Sommer war er während über 20 Jahren Leiter eines Wohn- und Pflegezentrums. Im Sommer 2021 hat er sich pensionieren lassen und stellt nun sein Know-how und seine Erfahrung dem Berghof in einem 80-Prozent-Pensum zur Verfügung», heisst es weiter. Während seiner Tätigkeit im Berghof werde Brunner in Wolhusen wohnen. Am Montag, 22. November, habe er seine Arbeit aufgenommen. «Die Analyse der Organisation und Führung des Pflegedienstes wird eine prioritäre Aufgabe von Beat Brunner sein.»

Der Verwaltungsrat des Wohn- und Pflegezentrums Berghof Wolhusen löste das Arbeitsverhältnis mit dem Geschäftsleiter Mark Studer per 31. Mai 2022 auf. Er wurde allerdings bereits am 5. November freigestellt. Als Grund gab Verwaltungsratspräsident Martin Bucherer «unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Führung des WPZ» an. (sb)